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Гвінет Пелтроу поділилася рідкісною світлиною зі своїм 17-річним сином

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Гвінет Пелтроу поділилася рідкісною світлиною зі своїм 17-річним сином

Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Зірка привітала сина з днем народження.

Голлівудська акторка Гвінет Пелтроу показала свого підрослого сина Мезоса. 

9 квітня хлопцю виповнилося 17 років, тож зіркова мама вирішила привітати його у своєму блозі в Instagram. Гвінет написала зворушливе звернення до сина. До свого привітання Гвінет додала світлину, на якій позує разом з Мезосом на яхті.

"Вітаю з 17-річчям хлопчика, який наповнює мою душу кожного разу, коли я дивлюся на нього. Мезосе, ти найнезвичайніша, найдобріша, найлюблячіша людина. Ти змушуєш нас сміятися своїми досконалими пародиями і надихаєш нас своїми гармоніями. Я глибоко обожнюю тебе більше, ніж ти можеш собі уявити! З любов'ю, мама", - привітала сина акторка. 

Гвінет Пелтроу з сином / © instagram.com/gwynethpaltrow
Гвінет Пелтроу з сином / Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Нагадаємо, що Гвінет Пелтроу народила сина Мезоса та доньку Еппл Блайт у шлюбі з лідером гурту Coldplay Крісом Мартіном. Після народження другої дитини акторка впала у після родову депресію. 2014 року Гвінет і Кріс оголосили про своє розлучення. 

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Дата публікації
Перегляди
196
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