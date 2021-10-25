Гвоздьова емоційно відповіла на хейт щодо партнерки MELOVIN на "Танцях": "Ви дізнаєтеся правду"

Зірка вирішила розставити всі крапки над "і".

Українській хореографині, переможниці "Танців з зірками-2018" Ілоні Гвоздьової набридло вислуховувати хейт щодо партнерки MELOVIN, Лізи Русіної.

Так, між цим тріо вже давно виник конфлікт через різкі коментарі Ілони під час її суддівства на п'ятому ефірі. Тоді зірка заявила, що Ліза недостатньо універсальна танцівниця.

MELOVIN, Ліза Русіна та Ілона Гвоздьова / instagram.com/tanci1plus1

У восьмому прямому ефірі їм довелося разом вийти на паркет. Ліза Русіна зауважила, що була шокована, адже Ілона чинить на неї психологічний тиск.

Після цього на Гвоздьову посипалась низка негативних коментарів. Зірка не стала це все спокійно вислуховувати та вирішила розставити всі крапки над "і".

"Як же мені це все набридло. Сьогодні я назавжди покінчу з історією цієї пари. Просто вже сил немає читати це безглуздя. Ви дізнаєтеся мою правду", - емоційно висловилась танцівниця.

MELOVIN та Ліза Русіна / instagram.com/tanci1plus1

Ілона заявила, що Ліза вирішила зробити себе жертвою. Ніякого психологічного тиску на неї вона не чинила . Якщо ж Русіна пішла на шоу, то повинна була розуміти, що там потрібно показувати результат та бути готовою до критики.

"Її вчорашній щоденник – це повне безглуздя. Вона знала, куди йде. Як професіонал, вона повинна була розуміти, що треба хер*чить постійно, аби показати результат своєї пари. Зробити себе жертвою – це найлегший шлях", - заявила Ілона.

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