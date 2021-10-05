Гвоздьова емоційно висловилася після конфлікту з Кухар на "Танцях з зірками"

Танцівниця була запрошеною суддею.

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова не з тих, хто буде мовчати, якщо бачить несправедливість у свій бік.

Минулої неділі Ілона була запрошеним суддею проєкту "Танці з зірками", де часто не погоджувалася з думкою іншого членна журі Катериною Кухар. Після виступу Станіслава Горуни Гвоздьова зазначила, що не розуміє "чому Катерина у бальній хореографії використовує класичну термінологію". На що Кухар відповіла: "Моя люба, ну, тому що там, де ти тільки навчаєшся, я вже викладаю".

Та й загалом багато хто з юзерів зізнався, що їм подобається Ілона, однак їм не сподобалася фамільярність стосовно Кухар. На все це Гвоздьова відповіла "цитатами великих і мудрих людей".

instagram.com/ilonagvozdeva

"Хочете залишатися з людьми в хороших стосунках – не заважайте їм брехати! Після почутого і побаченого так і хочеться багатьом подарувати листівку: "лукавість не означає багатогранність"! Ніколи не витрачайте час на пояснення – люди все одно почують те, що хочуть почути! Боятися потрібно тих, хто постійно хвалить вас - лестощі перша Маска заздрості! Іноді потрібно бути отруйною, щоб отруїлися ті, хто намагається тебе зжерти! Проблема цього світу в тому, що виховані люди сповнені сумнівів, а ідіоти сповнені впевненості! Раніше дефіцитом вважалася чорна ікра і імпортні джинси. Сьогодні ж в дефіциті щирість, порядність і доброта!" – написала Гвоздьова.

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