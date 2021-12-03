Гвоздьова емоційно висловилася, що їй не сподобалось у новому сезоні "Танців з зірками"

Гвоздьова емоційно висловилася, що їй не сподобалось у новому сезоні "Танців з зірками"

Зірка висловила свою точку зору.

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова приєдналась до обговорень нового сезону шоу "Танці з зірками".

Так, знаменитість розповіла, що їй не сподобалось. Зірка заявила, що у новому сезоні забули про "старих" танцівників. Ілону пригнічувало те, що нових хореографів називали "справжнім відкриттям".

"Від початку сезону мене пригнічувало і ображало те, що говорили: "Новий крутий сезон нових та сильних танцівників, таких ще не було в історії проєкту. Вони кращі з кращих, вони знахідка". Ніби до цього чотири сезони танцювали аматори", - висловилась Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова висловилась про новий сезон "Танців з зірками" / instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона заявила, що про "старих" танцівників просто забули, хоча вони свого часу підіймали рейтинги шоу.

"Зате набрали нових танцівників, які справжні професіонали, а головне - круті бальники, які можуть самостійно ставити номери. Це повний абсурд та брехня", - заявила Гвоздьова.

До слова, Ілона не згодна, що нові танцівники були кращі, аніж старі.

Ілона Гвоздьова висловилась про новий сезон "Танців з зірками" / instagram.com/ilonagvozdeva

Хоча й Гвоздьова таки зізналась, що Анна Кареліна була справжнім відкриттям дня неї. Вона зізнається, що це єдина танцівниця, яка "заполонила її серце".

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