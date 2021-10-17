Гвоздьова неочікувано з'явилася в ефірі "Танців" та емоційно прокоментувала виступ MELOVIN

Артист приємно здивував суддів шоу.

У сьомому ефірі шоу "Танці з зірками" одним з перших вийшов на паркет співак MELOVIN.

Цей вечір присвячений українським зіркам, які виходять на паркет, щоб заспівати для пар та глядачів свої головні хіти. Так, артист та його партнерка Ліза Русіна танцювали румбу під живе виконання Артема Пивоварова – "Собирай меня". Знаменитість зізнався, що саме румбу найбільше боявся виконувати.

Втім, приголомшені судді заявили, що це був один з найкращих танців пари.

"Як сказав би Франциско Гомес: "Love love love!". Сьогодні мені це дійсно сподобалося, ти скинув свою, маску, почав танцювати, ти нібито відкрив для себе новий свій суперскіл і твої стопи йдуть у вірному напрямі до фіналу", – заявила Катерина Кухар.

Більше того, на балконі несподівано з'явилася хореографиня Ілона Гвоздьова. У п'ятому ефірі зірка була суддею-джокером та жорстко розкритикувала учасників. Втім, цього разу Ілона емоційно похвалила співака.

"Мел, я розумію, що ти не дуже, можливо, мене полюбляєш, але сьогодні я хочу тобі дійсно сказати, що це була приголомшлива румба. Мені здається, за усі твої ефіри, це була найкраща чоловіча румба серед зірок-учасників. Я побачила дуже класну роботу стегон, була крута кукарача, ти дуже круто відкривав руки і, дійсно, твоя партнерка відчувала себе у руках дійсно крутого партнера", – заявила Гвоздьова.

Втім, на запитання, як же станцювала Ліза Русіна, якій також дісталося критики від хореографині, Ілона відповіла: "Загалом, пара була ок".

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