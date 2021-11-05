Гучну заяву артистка зробила ще влітку.

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова перепросила представників ЛГБТ-спільноти за те, що назвала їх психічно нездоровими.

Так знаменитість висловилася влітку в програмі "Власть vs Влащенко". Тепер свої слова учасниця "Танців з зірками" пояснила тим, що не знає, як розповісти своїм дітям, що різні сексуальні орієнтації – це нормально.

"Я, авжеж, не хотіла образити це нове віяння, ЛГБТ-рух. Я можу сказати, що дійсно, це не діагноз, не хвороба, я могла неправильно висловитися, але така свобода прояву своєї сексуальної орієнтації для нашої родини не є нормальною. Я не знаю, як я зараз або через п'ять років своїм дітям правильними словами розкажу, що це норма зараз у світі і якщо ти відчуваєш себе хлопчиком або дівчинкою, хоча фізіологічно таким не є... Не знаю, зараз я не можу це сприймати, але їм бажаю щастя", - поділилася Гвоздьова у програмі "Зірковий шлях".

Артистка також зазначила, що не хоче ображати представників ЛГБТ-руху, додавши, що із багатьма з них вона працює: "Вони дійсно творчі, талановиті особистості і люди".

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