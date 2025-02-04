Гвоздьова поскаржилася на серйозні проблеми зі здоров'ям і розкрила причину: "Задихаюся вночі"

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова відверто розповіла про погіршення стану здоров'я.

Знаменитість у фотоблогу розповіла, що останнім часом багато працювала та ніколи не розповідала, що за цим стоїть. Зокрема, як її організм після тривалих виснажень і стресу давав збої. Так, протягом останнього періоду Ілона почала відчувати панічні атаки та значне погіршення загального самопочуття.

"Як би позитивно я не вела свою сторінку, та за кадром я завжди залишаю весь негатив: спортивні травми, постійне недосипання, стрес, перевтому і великі фізичні навантаження. Все це має накопичувальний ефект і в найнедоречніший момент бʼє по загальному стану! Тому трохи вам відверто про себе: останні місяці я маю панічні атаки, вночі задихаюсь, коліна крутить і загальний стан організму та імунітету, через стрес і втому, мають низькі показники!" – зізналася Ілона.

Ілона Гвоздьова про погіршення здоров'я / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Тож хореографиня одразу взялася вирішувати ситуацію та поїхала у відпустку, щоб знову набратися сил і повернутися до роботи:

"Але я не засмучуюсь, а намагаюсь реагувати на сигнали свого тіла. Саме це стало причиною моєю поїздки в Трускавець!" – додала зірка.

Нагадаємо, нещодавно дівчина актора Тараса Цимбалюка, бізнесвумен Світлана Готочкіна зробила пластичну операцію та показала результат після зміни форми носа.

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