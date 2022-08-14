Гвоздьова про річницю шлюбу з чоловіком: "Мав відбутися незабутній день, натомість суцільні сльози"

Ілона Гвоздьова разом з чоловіком - Іваном - святкують восьму річницю їхнього шлюбу.

З нагоди свята артистка вирішила привітати свого коханого. У своєму Instagram знаменитість опублікувала короткий ролик, де показала найрізноманітніші їхні світлини: і архівні, і нові.

Як зазначила танцівниця, вона дуже щаслива, що зустріли свого коханого. Ілона перебуває у стосунках з Іваном вже 13 років, а вісім з них – у шлюбі.

"Життя з тобою ось уже 13 років поспіль, з яких вісім офіційно, нагадує фільм "Форсаж". Ми проходили різні стадії нашого життя, і я не шкодує ні за кожну з них, бо це досвід. Готова прожити ще всі частини заново. Вдячна тобі за наших дітей, дім і дерево, яке вже пустило глибоке коріння і поступово виросте в могутній дуб. Люблю тебе", - зворушливо привітала чоловіка Ілона.

Утім, свято минуло не так, як цього хотілося б танцівниці. Сьогодні у них з Іваном мало відбутися вінчання. Та, на жаль, все довелося скасувати.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"У нас сьогодні з чоловіком восьма річниця весілля. Мав відбутися незабутній день нашого життя, а натомість суцільні сльози. Вінчання не буде. Підготувала сукню, промову, але сталося не так, як гадалося", - поділилася зірка.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

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