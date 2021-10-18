Гвоздьова про те, що її нібито змусили хвалити MELOVIN у "Танцях": "Нагинати може лише чоловік"

Гвоздьова про те, що її нібито змусили хвалити MELOVIN у "Танцях": "Нагинати може лише чоловік"

Ілона висловилася про сьомий прямий ефір.

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова жорстко висловилася у відповідь на критику її коментаря щодо виступу MELOVIN на "Танцях з зірками".

Так, артистка завітала на сьомий прямий ефір та неочікувано вийшла на балкон, аби прокоментувати номер співака та його партнерки Лізи Русіної. Ілона, яка здебільшого критикувала пару, цього разу похвалила зірку. Втім, і це не оцінили юзери. Як написала знаменитість в Instagram, користувачі писали, що Ілона так зробила лише через те, що її нібито змусили продюсери шоу.

"Головною темою обговорення знову став мій коментар щодо пари MELOVIN і його партнерки. "Мовляв, похвалила його, тому що керівництво "Танців" її нагнуло"!!! Запам'ятайте, мої дорогі підписники, мене може "нагинати" лише мій чоловік! Я говорю те, що вважаю за потрібне і так, як цього заслуговують учасники, щодо ефіру і виступу", – заявила Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова / instagram.com/ilonagvozdeva

Також танцівниця прокоментувала сам ефір. Він, на її думку, був чудовим. Втім, зірка зазначила, що учасники вже стомилися.

"Ефір був гарячим в прямому сенсі слова, палав, дим ширяв паркетем, таксі стояло на сцені, зірки падали з під купола, туалетний папір літав по сцені, Кузьма Скрябін був з нами, багато було чудових легендарних артистів на сцені, які підсилили цей ефір своїми піснями. Були пари, які приємно здивували і пари, які несподівано розчарували. Але в цілому ефект WOW був від атмосфери і синтезу вокалістів, танцюристів, історій і танців. Повернення "старої гвардії" в особі Саші Прохорова підкреслило професіоналізм і результат ми бачили на сцені. Підсумки цього ефіру в принципі на 50% збіглися з моїми внутрішніми переконаннями. Але видно, що всі дещо втомилися, це читається за кількістю травмованих учасників. Бережіть себе і чекаємо наступний ефір", – додала вона.

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