Гвоздьова про заробіток під час війни: "У мене корона не впала, тим паче у чоловіка немає роботи"

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова відверто розповіла, про свій заробіток під час війни.

Ще до початку повномасштабної війни танцівниця Ілона Гвоздьова разом зі своїм чоловіком почала будувати власний будинок.

Та вторгнення Росії в Україну дещо змінили їхні плани. Будівництво оселі подружжя продовжило, навіть попри те, що родина втратила свій заробіток.

Ілона зізналась, що її чоловік не працює. Вона ж, своєю чергою, береться за будь-який заробіток, аби забезпечити родину та продовжити далі будувати оселю.

Будинок Ілони Гвоздьової / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

А коханий Гвоздьової тим часом працює виконробом на їхньому будівництві та контролює самостійно весь процес. За словами танцівниці, це допомагає їм економити чимало грошей.

"Я знаходжу роботу, я викладаю дітям, їжджу в університет, на якісь дитячі майстер-класи. Коротше кажучи, я роблю все, де до цього я, можливо, навіть не працювала. Я хапаюся за найменшу можливість. У мене корона не впала, я працюю в різних статусах, і ми продовжуємо будувати будинок. Тим паче, що у чоловіка наразі немає роботи", - розповіла танцівниця в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Чоловік Ілони Гвоздьової

Нагадаємо, нещодавно радник голови Офісу президента України Олексій Арестович також розповів про свій заробіток. За словами політичного оглядача, основний дохід йому приносять його семінари.

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