Гвоздьова розкритикувала MELOVIN на "Танцях" та заявила, до кого у творців шоу "особлива увага"

Гвоздьова розкритикувала MELOVIN на "Танцях" та заявила, до кого у творців шоу "особлива увага"

Хореографиня висловила свою думку.

Хореографиня Ілона Гвоздьова, яка відмовилася від участі у цьому сезоні шоу "Танці з зірками", продовжує дивитися проєкт та ділитися своїми думками з фанами.

Як і в першому ефірі, знаменитість помітила недоліки під час третього ефіру. Зокрема, зірка заявила, що у творців шоу особлива увага до однієї з пар – Дмитра Кадная та Аліни Лі. Як написала танцівниця у своїх Instagram-stories, на її думку, продюсери дають більше можливостей саме цим учасникам.

"Найрозкішніші костюми проєкту та образи чомусь саме в цієї пари і не вже не перший ефір. Проекція, технічні можливості, подача, постановка, реклама, щоденники – відчувається особлива увага до цієї зірки. Явно видно, що цій парі дають більше можливостей для свого прояву, ніж іншим. У наших сезонах такого не було. Всі були в рівних умовах, і це була чесна боротьба", – заявила Ілона.

Також Гвоздьова розкритикувала танець Дмитра у третьому ефірі.

instagram.com/ilonagvozdeva

Не оминула увагою артистка і номер епатажного MELOVIN. Їй не подобається ні постановка, ні образи і навіть, техніка партнерки співака Лізи Русиної.

"Вперше за історію проєкту професійна танцівниця танцювала техніку ча-ча-ча гірше зірки (нонсенс). Той самий диявольський образ, хрести, монашки, занепалі душі - епатаж на першому місці, все інше не враховується. Я звичайно все розумію - шоу і так далі, але ж є мораль і межі пристойності?! Вульгарно і без смаку, зате в тренді. Не можу назвати це мистецтвом. Жалюгідна подоба. Зате є нескінченні "зносини" двох партнерів на головній сцені країни", – поділилася знаменитість.

instagram.com/ilonagvozdeva

Втім, Гвоздьова також похвалила Артура Логая. За виступ вона поставила парі 9 балів з 10.

Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова зі сльозами на очах поскаржилася на дитячі лікарні та звернулась до президента. В артистки захворів син Домінік.

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