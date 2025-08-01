Галк Гоган помер: розкрито причину смерті й названо діагноз, про який не знала публіка

Галк Гоган / © Associated Press

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Оголошено офіційну причину смерті легендарного реслера та актора Галка Гогана, який помер 24 липня у віці 71 року.

Документи Центру судової експертизи округу Пінеллас, на які посилається Page Six, розкривають, що смерть зірки настала внаслідок гострого інфаркту міокарда — небезпечного стану, при якому кровотік до серцевого м’яза раптово припиняється.

Однак найбільшим відкриттям стало те, що, згідно з офіційними документами, у Галка Гогана був хронічний лімфолейкоз — онкологічне захворювання крові, яке раніше не афішувалось. Саме цей діагноз, про який публіка дізналася лише після смерті, міг роками погіршувати його стан. У висновку також зазначено, що в актора в анамнезі була фібриляція передсердь — порушення серцевого ритму, що часто стає фактором ризику інфаркту. Смерть визнано природною.

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Галк Гоган / © Associated Press

До слова, Галк Гоган, справжнє ім’я якого Террі Джин Боллеа, був культовою фігурою у світі професійного реслінгу. Його кар’єра сягала піку в 1980–1990-х роках. 12-разовий чемпіон світу у важкій вазі Гоган був символом WWE — із фірмовими вусами, банданою, яскравими костюмами та гаслами. Він входить до Зали слави WWE та вважається одним із найвідоміших борців усіх часів.

Окрім реслінгу, Гоган був музикантом і активно знімався в кіно та брав участь у ТБ-шоу. Його можна побачити у фільмах "Рокі III", "Містер няня", "Силач Санта-Клаус", "Гремліни 2", а також у серіалах "Грім у раю", "Рятувальники Малібу", "Вокер, техаський рейнджер" та інших.

Нагадаємо, нещодавно 44-річний співак Джастін Тімберлейк вперше публічно заявив про серйозний діагноз, який змінив його поведінку на сцені.