Халк із "Месників" Руффало розповів про свою пухлину в мозку: "Я оглухнув, пів обличчя паралізувало"

Голлівудський актор Марк Руффало, який грав Халка у "Месниках", розповів, як у нього виявили пухлину в мозку.

Як пише Daily Mail, це сталося далекого 2001 року. Марк звернувся до лікарів після того, як йому наснився нічний жах. Як пригадує актор, він тоді прокинувся з відчуттям, що з ним не все гаразд і йому просто необхідно пройти комп'ютерну томографію. Медики під час обстеження виявили в актора новоутворення біля лівого вуха, яке було розміром як м'яч для гольфу.

Марк Руффало / Фото: Associated Press

"Медсестра викликає лікаря, я чув, як вони розмовляли в іншій кімнаті. Вона заходить і каже: "У вас за лівим вухом утворення розміром із м'яч для гольфу, і ми не знаємо, що це таке". Ми не можемо сказати, доки не буде зроблена біопсія", — пригадав актор.

Після дослідження стало відомо, що то була пухлина в мозку. Вона виявилася доброякісною, однак актор потребував негайної операції. Руффало не розповідав дружині про свій діагноз, адже тоді вона саме мала народити їхнього первістка. Після народження дитини Марк зізнався коханій, що в нього виявили пухлину.

Марк Руффало з дружиною / Фото: Associated Press

"Коли я сказав про це Санні, вона спочатку подумала, що я жартую. А потім вона просто розплакалася і сказала: "Я завжди знала, що ти помреш молодим", - пригадав актор.

Врешті Марку Руффало зробили операцію та видалили пухлину. Щоправда, після хірургічного втручання в актора паралізувало пів обличчя, а також він оглухнув на ліве вухо. Врешті, через пів року параліч минув, а слух повернувся.

"Я повністю оглухнув на одне вухо, а коли я прокинувся, пів мого обличчя повністю паразілувало. Я навіть не міг заплющити очі", - розповів актор.

Марк Руффало / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно американському співаку Майклу Болтону зробили операцію з видалення пухлини мозку. Виконавець раніше розповідав, як минуло хірургічне втручання та як він почувається.

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