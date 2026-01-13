Галк із "Месників" Руффало розкритикував Трампа і назвав його "злочинцем"

Марк Руффало та Дональд Трамп / © Associated Press

Голлівудський актор Марк Руффало, який грав Галка у "Месниках", розкритикував президента США Дональда Трампа.

Сталося це просто під час урочистої церемонії "Золотий глобус-2026". Артист був представлений у категорії "Найкращий актор в драматичному телесеріал" за роль у стрічці "Завдання". У коментарі USA Today зірка Голлівуду зізнався, що номінація – це честь для нього, проте на тлі політики президента США Дональда Трампа він не може насолоджуватися святом.

Марк Руффало / © Associated Press

Марка Руффала обурює операція Америки у Венесуелі, коли викрали президента-диктатора Мадуро та його дружину і доправили їх до Нью-Йорка, аби ті постали перед судом. Також країну днями сколихнув ще один неприємний інцидент. Агент Служби митного та імміграційного контролю (ICE) застрелив громадянку США Рене Ніколь Гуд. Його дії називають самообороною. Жінка нібито намагалась протаранити агентів автомобілем. Проте мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей, де й стався інцидент, назвав це твердження "нісенітницею", оскільки відео від очевидців суперечать офіційній версії. Марк Руффало розкритикував позицію уряду президента щодо вбивства Рене Ніколь Гуд.

"Ми перебуваємо посеред війни з Венесуелою, до якої ми незаконно вторглися. Трамп каже світові, що міжнародне право не має для нього значення. Єдине, що для нього має значення, це його власна мораль", - видав актор.

Ба більше, Марк Руффало назвав Дональда Трампа "злочинцем" та "найгіршою людиною", яка, за його словами, шкодить Америці.

Дональд Трамп / © Associated Press

"Цей чоловік — засуджений злочинець. Він найгірша людина. Якщо ми покладаємося на моральність цього чоловіка, коли йдеться про наймогутнішу країну світу, то ми всі маємо великі проблеми. Я люблю цю країну, і те, що я бачу тут, — це не Америка", - підсумував актор.

Нагадаємо, голлівудський актор Джордж Клуні теж відкрито критикує політику Дональда Трампа. Та президент США часом йому відповідає. Нещодавно Трамп пройшовся по актору через те, що той із родиною отримав громадянство Франції. Але й Джордж Клуні не промовчав, а в'їдливо йому відповів.