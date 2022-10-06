Халк з "Месників" Руффало висміяв скандальні заяви Ілона Маска про Україну

Голлівудський актор Марк Руффало, який грав Халка у "Месниках", потролив американського підприємця Ілона Маска через його скандальні заяви щодо України.

Зокрема, у Twitter знаменитість дорікнув винахіднику, що той не добре знається на історії. Марк зазначив, що "повторне голосування" на захоплених Росією територіях в жодному разі не відбутися. Руффало додав, що країна-агресорка незаконно спробувала анексувати частину України.

"Ілон має виконувати домашнє завдання. Він помилився у кожному пунктом, включно з припущенням, що ООН спостерігатиме за незаконним референдумом, що суперечить самому статуту ООН. Ілоне, ти можеш краще", – написав актор.

Elon should have done his homework. He got it wrong on every single point, including suggesting the UN oversee the illegal referendum is against the UN bylaws itself. Elon, you can do better. https://t.co/4s7EoiF4Yl — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) October 4, 2022

Зазначимо, декілька днів тому Ілон Маск збентежив суспільство своїми заявами щодо війни в Україні, яку вороже розв'язала Росія. Винахідник заявив, що варто провести "повторне голосування" на незаконно захоплених Росією українських територіях, але вже під наглядом ООН. Також Макс заявив, що Крим має бути російським.

Суспільство було обурене такими заявами винахідника. Волонтер Сергій Притула вирішив, Що Маск не знає історії, тому відкрив збір коштів на підручники для мільярдера.

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