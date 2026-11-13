ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Гороскоп Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2705
Час на прочитання
2 хв

Галкін на нових фото показав сина-копію від 77-річної Пугачової і приголомшив, як він подорослішав

13-річний Гаррі неабияк змінився.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Алла Пугачова та Максим Галкін

Алла Пугачова та Максим Галкін / © instagram.com/maxgalkinru

Російський гуморист Максим Галкін вперше за тривалий час показав їхнього з дружиною, співачкою Аллою Пугачовою, сина.

Новими родинними фото шоумен поділився в Instagram. Комік опублікував кадри, на яких позував із 13-річним Гаррі. Максим Галкін був одягнений у сірі штани та білий гольф, поруч із ним позував син у темному вбранні. Що цікаво, у них доволі схожі зачіски.

Гуморист не був багатослівним. Однак підписники Максима Галкіна у коментарях не стримались та зізнались, що були приголомшені, коли побачили нові фото Гаррі. Річ у тім, що хлопчик неабияк змінився та подорослішав. Та не лише на це звернули увагу юзери. Фани Максима Галкіна у коментарях писали, що Гаррі — це просто його копія.

Максим Галкін із сином від Алли Пугачової / © instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін із сином від Алли Пугачової / © instagram.com/maxgalkinru

  • Як Гаррі схожий на Максима! Дуже гарний хлопець!

  • Татова копія! Який красень росте!

  • Галкін гарний, але син росте ще гарнішим! Приємно спостерігати за такими гідними людьми!

  • А коли він так виріс?

Максим Галкін із сином від Алли Пугачової / © instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін із сином від Алли Пугачової / © instagram.com/maxgalkinru

Зазначимо, у Максима Галкіна та Алли Пугачової 18 вересня 2013 року народились двійнята Гаррі та Ліза. Діти з’явились на світ за допомогою сурогатного материнства, але гуморист та артистка є їхніми біологічними батьками.

Нагадаємо, нещодавно українська гімнастка Ганна Різатдінова показала раніше небачені фото свого сина. Також спортсменка ніжно привітала його з 9-річчям.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie