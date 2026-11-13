Галкін на нових фото показав сина-копію від 77-річної Пугачової і приголомшив, як він подорослішав

Алла Пугачова та Максим Галкін / © instagram.com/maxgalkinru

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Російський гуморист Максим Галкін вперше за тривалий час показав їхнього з дружиною, співачкою Аллою Пугачовою, сина.

Новими родинними фото шоумен поділився в Instagram. Комік опублікував кадри, на яких позував із 13-річним Гаррі. Максим Галкін був одягнений у сірі штани та білий гольф, поруч із ним позував син у темному вбранні. Що цікаво, у них доволі схожі зачіски.

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Гуморист не був багатослівним. Однак підписники Максима Галкіна у коментарях не стримались та зізнались, що були приголомшені, коли побачили нові фото Гаррі. Річ у тім, що хлопчик неабияк змінився та подорослішав. Та не лише на це звернули увагу юзери. Фани Максима Галкіна у коментарях писали, що Гаррі — це просто його копія.

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Максим Галкін із сином від Алли Пугачової / © instagram.com/maxgalkinru

Як Гаррі схожий на Максима! Дуже гарний хлопець!

Татова копія! Який красень росте!

Галкін гарний, але син росте ще гарнішим! Приємно спостерігати за такими гідними людьми!

А коли він так виріс?

Максим Галкін із сином від Алли Пугачової / © instagram.com/maxgalkinru

Зазначимо, у Максима Галкіна та Алли Пугачової 18 вересня 2013 року народились двійнята Гаррі та Ліза. Діти з’явились на світ за допомогою сурогатного материнства, але гуморист та артистка є їхніми біологічними батьками.

Нагадаємо, нещодавно українська гімнастка Ганна Різатдінова показала раніше небачені фото свого сина. Також спортсменка ніжно привітала його з 9-річчям.

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