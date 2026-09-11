Галкін на свіжому фото показав 77-річну Пугачову і звозив її до країни, де вона ніколи не була

Алла Пугачова та Максим Галкін / © instagram.com/alla_orfey

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Російський гуморист Максим Галкін показав свіже фото своєї 77-річної дружини, співачки Алли Пугачової.

Зокрема, подружжя разом приїхало Стамбула, Туреччина. Вони вже завітали до закладу, з вікна якого відкривається неймовірний краєвид на Чорне море. Максим Галкін цікавився у дружини, чи подобається їй.

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На що Алла Пугачова чесно зізналась, що Стамбул — неабияк гарне місто. Ба більше, як виявилося, це перша поїздка виконавиці до Туреччини. Максим Галкін був шокований через це та навіть декілька разів перепитав, чи дійсно це так.

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«Шикарно! Ніколи не була в Туреччині. Це вперше!» — зізналась співачка.

Алла Пугачова / © instagram.com/maxgalkinru

До речі, українська артистка Оля Полякова не стрималась та у коментарях під дописом Максима Галкіна прокоментувала зовнішній вигляд Алли Пугачової. Вона зазначила, що співачка має неабияк гарний вигляд.

«Ну, красуня ж», — прокоментувала Оля Полякова.

Нагадаємо, нещодавно Алла Пугачова зізналась, що невдало впала. Артистка шокувала наслідками та травмами, які дістала. На тлі падіння знаменитості навіть довелося користуватися тростиною.

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