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Галкін на свіжому фото показав 77-річну Пугачову і звозив її до країни, де вона ніколи не була
Оля Полякова не стрималась і прокоментувала зовнішній вигляд Алли Пугачової.
Російський гуморист Максим Галкін показав свіже фото своєї 77-річної дружини, співачки Алли Пугачової.
Зокрема, подружжя разом приїхало Стамбула, Туреччина. Вони вже завітали до закладу, з вікна якого відкривається неймовірний краєвид на Чорне море. Максим Галкін цікавився у дружини, чи подобається їй.
На що Алла Пугачова чесно зізналась, що Стамбул — неабияк гарне місто. Ба більше, як виявилося, це перша поїздка виконавиці до Туреччини. Максим Галкін був шокований через це та навіть декілька разів перепитав, чи дійсно це так.
«Шикарно! Ніколи не була в Туреччині. Це вперше!» — зізналась співачка.
До речі, українська артистка Оля Полякова не стрималась та у коментарях під дописом Максима Галкіна прокоментувала зовнішній вигляд Алли Пугачової. Вона зазначила, що співачка має неабияк гарний вигляд.
«Ну, красуня ж», — прокоментувала Оля Полякова.
Нагадаємо, нещодавно Алла Пугачова зізналась, що невдало впала. Артистка шокувала наслідками та травмами, які дістала. На тлі падіння знаменитості навіть довелося користуватися тростиною.