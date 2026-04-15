Галкін на свіжому фото захопив молодим виглядом Пугачової і ніжно привітав її з 77-річчям

Алла Пугачова і Максим Галкін / © instagram.com/maxgalkinru

У російської співачки Алли Пугачової 15 квітня особливе свято.

Виконавиця зустрічає свій день народження. Знаменитості виповнюється вже 77 років. Одним із перших з особливим святом її привітав чоловік, російський гуморист Максим Галкін. Він присвітив обраниці допис в Instagram.

Максим Галкін опублікував свіже фото Алли Пугачової. На знімку виконавиця була зображена в капелюшку та з легким макіяжем. Артистка просто захоплювала своїм молодим виглядом. А тим часом Максим Галкін звернувся до "улюбленої красуні" та ніжно привітав її з днем народження.

"З днем народження, улюблена красуня", - адресував співачці чоловік.

Алла Пугачова / © instagram.com/maxgalkinru

Підписники Максима Галкіна теж не залишили Аллу Пугачову без привітань. Вони активно писали коментарі з компліментами та побажаннями.

З днем народження, люба Алла Борисівно!

Яка ж вона гарна та легендарна жінка!

Велика та гарна жінка! З днем народження!

Нагадаємо, нещодавно Алла Пугачова довела росіян до істерики. Таку реакцію в жителів країни-агресорки спровокував вигляд співачки.