Галкін ніжно привітав своїх дітей-красенів та здивував, як вони змінилися

Російський гуморист і телеведучий Максим Галкін привітав своїх дітей від дружини, співачки Алли Пугачової — Лізу та Гаррі — з важливим святом.

У своєму Instagram зірка опублікував допис, в якому наголосив, що дітям сьогодні виповнюється 12 років, а потім показав їхні архівні світлини. Гуморист замилував теплими фотографіями Гаррі та Лізи з раннього дитинства.

Світлини одразу ж уподобала велика кількість прихильників і вже за годину після публікації допис набрав понад 45 тисяч лайків. Фани були в захваті від родини й теж почали надсилати привітання та теплі побажання іменинникам.

Максиме й Алло, вітаю ваших дітей, Лізу та Гаррі, з днем народження! Бажаю їм всього найкращого!

Вау, так швидко пролетів час! Які ж ви чудові! З Днем народження ваших прекрасних діток, дорога й люба родино! Будьте завжди і в усьому безумовно щасливі! Сподіваюся, ви відчуваєте нашу любов і підтримку!

Ура! З днем народження…

