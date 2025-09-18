- Дата публікації
Категорія
Гламур
Галкін ніжно привітав своїх дітей-красенів та здивував, як вони змінилися
Артист зворушив щемливими дитячими фото Лізи та Гаррі за декілька років.
Російський гуморист і телеведучий Максим Галкін привітав своїх дітей від дружини, співачки Алли Пугачової — Лізу та Гаррі — з важливим святом.
У своєму Instagram зірка опублікував допис, в якому наголосив, що дітям сьогодні виповнюється 12 років, а потім показав їхні архівні світлини. Гуморист замилував теплими фотографіями Гаррі та Лізи з раннього дитинства.
Світлини одразу ж уподобала велика кількість прихильників і вже за годину після публікації допис набрав понад 45 тисяч лайків. Фани були в захваті від родини й теж почали надсилати привітання та теплі побажання іменинникам.
Максиме й Алло, вітаю ваших дітей, Лізу та Гаррі, з днем народження! Бажаю їм всього найкращого!
Вау, так швидко пролетів час! Які ж ви чудові! З Днем народження ваших прекрасних діток, дорога й люба родино! Будьте завжди і в усьому безумовно щасливі! Сподіваюся, ви відчуваєте нашу любов і підтримку!
Ура! З днем народження…
Нагадаємо, нещодавно Алла Пугачова відверто розповіла про ситуацію зі своїм маєтком під Москвою. Примадонна зізналася, що на будинок постійно намагаються зазіхнути.