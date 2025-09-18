ТСН у соціальних мережах

Гламур
151
1 хв

Галкін ніжно привітав своїх дітей-красенів та здивував, як вони змінилися

Артист зворушив щемливими дитячими фото Лізи та Гаррі за декілька років.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Алла Пугачова та Максим Галкін із дітьми

Алла Пугачова та Максим Галкін із дітьми / © instagram.com/maxgalkinru

Російський гуморист і телеведучий Максим Галкін привітав своїх дітей від дружини, співачки Алли Пугачової — Лізу та Гаррі — з важливим святом.

У своєму Instagram зірка опублікував допис, в якому наголосив, що дітям сьогодні виповнюється 12 років, а потім показав їхні архівні світлини. Гуморист замилував теплими фотографіями Гаррі та Лізи з раннього дитинства.

Діти Алли Пугачової та Максима Галкіна / © instagram.com/maxgalkinru

Діти Алли Пугачової та Максима Галкіна / © instagram.com/maxgalkinru

Діти Алли Пугачової та Максима Галкіна / © instagram.com/maxgalkinru

Діти Алли Пугачової та Максима Галкіна / © instagram.com/maxgalkinru

Син Алли Пугачової та Максима Галкіна / © instagram.com/maxgalkinru

Син Алли Пугачової та Максима Галкіна / © instagram.com/maxgalkinru

Донька Алли Пугачової та Максима Галкіна / © instagram.com/maxgalkinru

Донька Алли Пугачової та Максима Галкіна / © instagram.com/maxgalkinru

Світлини одразу ж уподобала велика кількість прихильників і вже за годину після публікації допис набрав понад 45 тисяч лайків. Фани були в захваті від родини й теж почали надсилати привітання та теплі побажання іменинникам.

  • Максиме й Алло, вітаю ваших дітей, Лізу та Гаррі, з днем народження! Бажаю їм всього найкращого!

  • Вау, так швидко пролетів час! Які ж ви чудові! З Днем народження ваших прекрасних діток, дорога й люба родино! Будьте завжди і в усьому безумовно щасливі! Сподіваюся, ви відчуваєте нашу любов і підтримку!

  • Ура! З днем народження…

Нагадаємо, нещодавно Алла Пугачова відверто розповіла про ситуацію зі своїм маєтком під Москвою. Примадонна зізналася, що на будинок постійно намагаються зазіхнути.

