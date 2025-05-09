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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
368
Час на прочитання
2 хв

Галкін показав свого дідуся родом з Одеси та здивував місцем його поховання в Україні

Артист вшанував пам'ять рідних в особливий день.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Максим Галкін

Максим Галкін / © instagram.com/maxgalkinru

Російський гуморист Максим Галкін розповів про свого дідуся-одесита.

Так, з нагоди 9 травня, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, артист у фотоблогу оприлюднив рідкісні світлини дідуся Григорія Прагіна. За його словами, рідна людина народилася свого часу в Одесі та безпосередньою брала участь у боях як за рідне місто, так і у інших визвольних битвах. Ба більше, у коментарях зірка зазначив, що його дід похований у місті Дніпро.

Максим Галкін показав діда / © instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін показав діда / © instagram.com/maxgalkinru

"Сьогодні, 9 травня, згадую як завжди свого дідуся Грішу, уродженця з Одеси Григорія Прагіна, який пройшов ту страшну війну. Він брав участь у Сталінградській битві, звільняв своє рідне місто Одесу, в якому в перший день окупації нацисти вбили його маму, мою прабабусю Марію Прагіну. Він звільняв Югославію, Угорщину. Прожив довге життя і застав мої перші успіхи на сцені. Вже давно пішли з життя і мій дідусь, і його друзі-побратими, яких я вітав у цей день", - написав Галкін.

Максим Галкін показав діда / © instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін показав діда / © instagram.com/maxgalkinru

Водночас гуморист вшанував пам'ять ще й інших рідних і близьких, які загинули під час Другої світової війни. Зокрема, пригадав брата свого дідуся, який віддав життя у боях під Києвом. А також віддав шану решті людей, які полягли за свободу.

"Сьогодні в цей день я вшановую пам'ять усіх полеглих у тій війні, близьких як моя прабабуся та брата мого дідуся Якова, який загинув, захищаючи Київ 1941 року, та малознайомих мені людей. Вшановуємо пам'ять тих, хто подолав фашизм і звільнив світ", - підсумував Максим.

Нагадаємо, нещодавно Максим Галкін заговорив українською та зробив важливу заяву у Великдень.

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Дата публікації
Кількість переглядів
368
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