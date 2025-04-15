Галкін приголомшив молодим виглядом 76-річної Пугачової та розсекретив важливу подію в їхній сім’ї

Максим Галкін та Алла Пугачова / © instagram.com/maxgalkinru

Реклама

Російський гуморист Максим Галкін приголомшив молодим виглядом дружини, співачки Алли Пугачової.

Знімками з виконавицею шоумен поділився у своєму Instagram. На фото вони були зображені на яхті. Усміхнене подружжя позувало перед об’єктивом фотокамери в чорному вбранні, мило притулившись одне до одного. Та знімками з дружиною Максим Галкін поділився не просто так. Виявляється, що 15 квітня в їхній родині важлива подія. Саме цього дня Алла Пугачова святкує день народження. Виконавиці виповнюється вже 76 років.

Максим Галкін та Алла Пугачова / © instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін, звичайно, публічно привітав співачку з особливим святом. Саме з нагоди дня народження Алли Пугаочової гуморист і поділився їхніми рідкісними спільними фото. Також шоумен адресував дружині теплі слова з привітаннями: “З днем народження, кохана!”.

Реклама

До привітань Алли Пугачової долучилися також прихильники. Під дописом Максима Галкіна користувачі адресували співачці чимало приємних слів. Окрім того, чимало хто з юзерів був просто приголомшений, що виконавиця у 76 років має неабияк молодий вигляд.

Максим Галкін та Алла Пугачова / © instagram.com/maxgalkinru

З днем ​​народження. Усіх людських благ. Ви — чудова пара. Щастя вам і багатьох десятиліть активного життя!

Найкращу та неповторну Аллу Борисівну, з днем ​​народження! До 120!

З днем ​​народження, люба Алло Борисівно! Живіть довго і щасливо в здоров’ї та коханні!

Нагадаємо, нещодавно українська співачка MamaRika святкувала день народження. Чоловік артистки, гуморист Сергій Середа, чуттєво вітав її з 36-річчям та показував їхні романтичні фото.