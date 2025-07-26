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Галкін публічно заговорив про допомогу Україні та наміри приїхати до Києва: "Це обов'язково"
Гуморист показав свій прогрес у вивченні української мови.
Російський гуморист Максим Галкін вперше на публіці заговорив українською мовою та чесно розкрив своє ставлення до України.
Це відбулося у рамках фестивалю Laima Rendezvous у Юрмалі, куди артист завітав разом з дружиною Аллою Пугачовою. У коментарі українському медіа "Новини. LIVE" Максим уперше публічно заговорив українською. Поруч з коханою він зізнався, що вже кілька років навчається мови та уважно стежить за ситуацією в Україні, підтримуючи наших громадян. Крім того, Галкін натякнув, що як тільки буде юридична можливість та дозвіл, він планує приїхати до Києва з концертом.
"Я почав вивчати, але не очікував. Ми підтримуємо, як можемо. Це обов'язково — приїдемо (до Києва з концертом – прим. ред.), якщо дозволять", — заявив гуморист.
Щоправда, не всі українці у коментарях були задоволені такими намірами російської зірки, тож юзери розділилися на два табори.
Я перша куплю квиток на їхній концерт. І хоч закидайте мене тапками, я все одно буду стояти на своєму. Вони людяніші, ніж наші Потап, Винник, Влад Яма, Повалій та деякі інші. Від самого початку в них чітка позиція по цей день
Дякуємо, нам російський світ не потрібен, бувайте
Максим і Алла зайняли чітку позицію від першого дня, покинули свій дім і виїхали з росії. Вони виділяли кошти на допомогу нашим біженцям, також Максим фінансував наше ЗСУ. Якщо вони приїдуть, то я обовʼязково куплю квиток
Нахіба вони потрібні в Києві?
Нагадаємо, нещодавно співак Іво Бобул пригадав приїзд співака Елтона Джона до українського Криму та подробиці їхньої зустрічі.