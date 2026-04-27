Галкін заспівав українською, Меладзе — російською: модель з Харкова зіграла розкішне весілля у Франції

Весілля українки Ніки Ломії у Франції / © instagram.com/angelniksss

У Франції відгриміло розкішне дводенне весілля української моделі Нікі Ломіа з IT-підприємцем, яке вразило своїми масштабами.

Урочистість пройшла в елітному маєтку на узбережжі Середземного моря та зібрала чимало зіркових гостей. Ведучим свята став гуморист Максим Галкін, який розважав гостей конкурсами та навіть виконував пісні. Попри те, що свято велося російською мовою, Галкін час від часу переходив на українську та демонстрував свої мовні навички, зокрема співаючи відомі хіти Іво Бобула та «Ой, смереко» без акценту.

Дата публікації 11:12, 27.04.26

Весілля організували для IT-бізнесмена Нікі Ломіа та його обраниці — моделі родом із Харкова Ніки, яка свого часу брала участь в конкурсі «Міс Україна». Святкування відбулося у старовинному маєтку в Каннах, зведеному ще 1919 року, з розкішним видом на море. Гостей пригощали вишуканими стравами та коштовним шампанським.

На сцені також виступив російський співак Валерій Меладзе, під чиї хіти гості співали разом із нареченою. А головним сюрпризом вечора стала поява світової зірки — Рікі Мартіна, виступ якого, за чутками, обійшовся у понад мільйон доларів.

За неофіційною інформацією, гонорар Галкіна склав близько 130 тисяч доларів, тоді як Меладзе отримав ще більшу суму на декілька десятків тисяч доларів. Самі ж молодята та їхні гості активно діляться відео з події в Instagram, називаючи видовище «весіллям року».