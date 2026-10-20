"Ганьблять нашу країну": Даша Астаф’єва рознесла Потапа й Олега Винника через війну

Даша Астаф’єв / © instagram.com/da_astafieva

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Українська співачка Даша Астаф’єва розкритикувала Потапа, Олега Винника та інших артистів, які, на її думку, недостатньо використовують свою популярність для підтримки українських захисників під час війни.

Виконавиця зізналася, що після початку повномасштабного вторгнення змінила ставлення до власних соцмереж. Тепер для неї важливо не просто публікувати контент, а й приносити реальну користь. Особливу увагу артистка приділяє допомозі військовим. Водночас вона не розуміє колег, які продовжують ділитися подробицями комфортного життя, майже не порушуючи тему війни. Серед таких знаменитостей Астаф’єва згадала Потапа й Олега Винника. Співачка переконана, що артисти з великою аудиторією могли б зробити значно більше для українського війська.

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Про це Даша розповіла в інтерв’ю для проєкту «Зі своїми по суті». Вона наголосила, що особливо прикро спостерігати за позицією виконавців, яких українці роками підтримували, купували квитки на їхні концерти та допомагали їм здобувати популярність.

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Даша Астаф’єва / © скриншот

«Є люди, які не змінились. Яким приємно транслювати, що вони їдять, у що вдягаються, де відпочивають і яка в них класна квартира. Але наша країна не зміниться від цього. У нас дуже великий приклад артистів, які багато років були в топах. Де вони зараз? Як вони ганьблять нашу країні. Ви просто задумайтесь: ми роками любили Потапа, Олега Винника і так далі. Скільки вони збирали концертів? Ви уявляєте, якби ці люди зараз збирали на армію і допомагали, як би легше було всім нам?» — емоційно висловилася артистка.

Водночас Астаф’єва підкреслила, що не вважає себе бездоганною і визнає власні помилки в минулому. Проте зараз вона прагне відповідальніше ставитися до публічності та підтримувати тих, чиї дії відповідають її цінностям. Зокрема, співачка охоче долучається до інформаційної підтримки благодійних ініціатив і культурних проєктів, які допомагають військовим.

Даша Астаф’єва / © скриншот

Серед артистів, чию діяльність вона цінує, Даша назвала гурт «Курган & Agregat», а також Андрія Бєднякова й Олексія Дурнєва. За словами виконавиці, вона бачить у них людей, на яких можна розраховувати під час волонтерських ініціатив.

«Мені так хочеться зробити щось хороше. Є, звичайно, план щось по роботі опублікувати. Дуже багато зараз просять підтримати прем’єру, тур. Я підтримую тільки свідомих людей. „Курган & Agregat“, які кожні кілька місяців вирушають у благодійні тури, збирають мільйони для наших захисників, постійно волонтерять, мене підтримують. Я не уявляю жодного закритого збору без Андрія Бєднякова, Олексія Дурнєва, без „Курган & Agregat“ і без всіх, на кого покладаю надію», — пояснила Астаф’єва.

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Даша Астаф’єва / © скриншот

Таким чином, співачка наголосила на важливості свідомої позиції публічних людей і закликала не забувати, що популярність може бути не лише інструментом для просування власних проєктів, а й можливістю допомагати країні.

Нагадаємо, нещодавно Даша Астаф’єва рознесла й інших колег із шоубізу через позицію під час війни.

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