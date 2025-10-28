ТСН у соціальних мережах

Гламур
622
1 хв

Ганна Різатдінова кардинально змінила імідж і показалася з новою стильною зачіскою

Гімнастка показала новий стиль і зізналася, що на зміни її надихнула британський зірка.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Ганна Різатдінова

Ганна Різатдінова / © instagram.com/anna_rizatdinova

Українська гімнастка, призерка Олімпійських ігор Ганна Різатдінова здивувала прихильників новим образом.

Зірка наважилася на кардинальні зміни й зістригла волосся, обравши лаконічну коротку зачіску. У своїх Instagram-сториз Ганна показала своє оновлення та зізналася, що на цей крок її надихнув серіал із Вікторією Бекхем. На нових кадрах Різатдінова позує в елегантному костюмі, демонструючи свіжий і впевнений вигляд.

"Коли ти натхненна серіалом з Вікторією Бекхем, то починаєш носити костюми та коротку стрижку, а ще не боїшся "дірки" у бізнесі", — написала спортсменка.

Сториз Ганни Різатдінової / © instagram.com/anna_rizatdinova

Сториз Ганни Різатдінової / © instagram.com/anna_rizatdinova

Сториз Ганни Різатдінової / © instagram.com/anna_rizatdinova

Сториз Ганни Різатдінової / © instagram.com/anna_rizatdinova

Нагадаємо, нещодавно 59-річна акторка Ольга Сумська здивувала фанів новим образом з коротким темним волоссям. Артистка пояснила, чому зважилася на таку зміну, і натякнула, що у новому фільмі може зіграти політикиню. А її чоловік Віталій Борисюк тим часом приміряв перуку й пожартував, що став схожим на Павла Зіброва.

