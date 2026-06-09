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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
25
Час на прочитання
1 хв

Ганна Різатдінова наробила гарячих фото в купальнику на тлі моря і засвітила пишний бюст

Гімнастка показала, як проводить час в Одесі.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Ганна Різатдінова

Ганна Різатдінова / © instagram.com/anna_rizatdinova

Олімпійська призерка з художньої гімнастики Ганна Різатдінова наробила гарячих фото в купальнику.

Спортсменка поїхала до Одеси. Знаменитість вже активно ділиться кадрами зі своєї подорожі в Instagram. Звичайно, без пляжних фото не минулось. Ганна попозувала на тлі моря. Гімнастка приміряла два купальники. Перший був яскравим із доволі пікантним вирізом в декольте, який підкреслив пишний бюст спортсменки.

Ганна Різатдінова в Одесі / © instagram.com/anna_rizatdinova

Ганна Різатдінова в Одесі / © instagram.com/anna_rizatdinova

Другий купальник знаменитості був більш стриманий. Зокрема, купальне вбрання було чорного кольору та з золотистою прикрасою на шиї. Купальник підкреслив струнку та підтягнуту фігуру Ганни Різатдінової.

Ганна Різатдінова в Одесі / © instagram.com/anna_rizatdinova

Ганна Різатдінова в Одесі / © instagram.com/anna_rizatdinova

Звичайно ж, гімнастка не лише позувала на тлі моря. Спортсменка також прогулювалась вулицями Одеси та милувалась місцевою архітектурою. Окрім того, знаменитість відвідувала ресторани та насолоджувалась смачними стравами.

Ганна Різатдінова в Одесі / © instagram.com/anna_rizatdinova

Ганна Різатдінова в Одесі / © instagram.com/anna_rizatdinova

Нагадаємо, нещодавно ведуча Ольга Фреймут показалась в купальнику на пляжі. Знаменитість похизувалась стрункими ніжками та пласким животиком.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
25
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