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Ганна Різатдінова наробила гарячих фото в купальнику на тлі моря і засвітила пишний бюст
Гімнастка показала, як проводить час в Одесі.
Олімпійська призерка з художньої гімнастики Ганна Різатдінова наробила гарячих фото в купальнику.
Спортсменка поїхала до Одеси. Знаменитість вже активно ділиться кадрами зі своєї подорожі в Instagram. Звичайно, без пляжних фото не минулось. Ганна попозувала на тлі моря. Гімнастка приміряла два купальники. Перший був яскравим із доволі пікантним вирізом в декольте, який підкреслив пишний бюст спортсменки.
Другий купальник знаменитості був більш стриманий. Зокрема, купальне вбрання було чорного кольору та з золотистою прикрасою на шиї. Купальник підкреслив струнку та підтягнуту фігуру Ганни Різатдінової.
Звичайно ж, гімнастка не лише позувала на тлі моря. Спортсменка також прогулювалась вулицями Одеси та милувалась місцевою архітектурою. Окрім того, знаменитість відвідувала ресторани та насолоджувалась смачними стравами.
Нагадаємо, нещодавно ведуча Ольга Фреймут показалась в купальнику на пляжі. Знаменитість похизувалась стрункими ніжками та пласким животиком.