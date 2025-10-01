ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
716
Час на прочитання
1 хв

Ганна Різатдінова показалася під крапельницею та пожалілася на жахливу втрату сил

Зірка зізналася, що переживає складний період.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Ганна Різатдінова

Ганна Різатдінова / © instagram.com/anna_rizatdinova

Українська гімнастка, призерка Олімпійських ігор Ганна Різатдінова налякала шанувальників відвертими зізнаннями.

У своїх Instagram-сториз спортсменка показала фото з-під крапельниці та розповіла, що останнім часом почувається вкрай виснаженою. За словами Різатдінової, вона майже місяць бореться з повною відсутністю сил, енергії та мотивації.

"Немає натхнення, немає сенсів, усе загубилося… Повністю втрачений сенс життя", — написала зірка.

Сториз Ганни Різатдінової / © instagram.com/anna_rizatdinova

Сториз Ганни Різатдінової / © instagram.com/anna_rizatdinova

Гімнастка поділилася, що перепробувала безліч способів відновитися — від йоги, медитацій та терапії до сну, кіно і навіть ретриту. Однак нічого не допомогло.

"Я завжди звикла бути сильною, але зараз щось конкретно вибило мене", — зізналася спортсменка.

Водночас Ганна зауважила, що згадала, як виходила з подібних станів перед Олімпіадою. Вона підкреслила, що головне — це знайти гармонію з собою та відновити контакт із власним "я".

Сториз Ганни Різатдінової / © instagram.com/anna_rizatdinova

Сториз Ганни Різатдінової / © instagram.com/anna_rizatdinova

Нагадаємо, нещодавно Ганна Різатдінова зворушила танцем із 7-річним сином під хіт Jerry Heil. Гімнастка разом із малюком повторила популярний челендж, а співачка оцінила їхній виступ.

Дата публікації
Кількість переглядів
716
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie