Ганна Різатдінова показалася під крапельницею та пожалілася на жахливу втрату сил

Українська гімнастка, призерка Олімпійських ігор Ганна Різатдінова налякала шанувальників відвертими зізнаннями.

У своїх Instagram-сториз спортсменка показала фото з-під крапельниці та розповіла, що останнім часом почувається вкрай виснаженою. За словами Різатдінової, вона майже місяць бореться з повною відсутністю сил, енергії та мотивації.

"Немає натхнення, немає сенсів, усе загубилося… Повністю втрачений сенс життя", — написала зірка.

Гімнастка поділилася, що перепробувала безліч способів відновитися — від йоги, медитацій та терапії до сну, кіно і навіть ретриту. Однак нічого не допомогло.

"Я завжди звикла бути сильною, але зараз щось конкретно вибило мене", — зізналася спортсменка.

Водночас Ганна зауважила, що згадала, як виходила з подібних станів перед Олімпіадою. Вона підкреслила, що головне — це знайти гармонію з собою та відновити контакт із власним "я".

