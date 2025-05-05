Ганна Різатдінова розповіла про свої останні стосунки та чому вони не склалися

Ганна Різатдінова / © instagram.com/anna_rizatdinova

Реклама

Українська гімнастка, призерка Олімпійських ігор Ганна Різатдінова, яка раніше розсекретила свої заробітки, розповіла про останні стосунки та пояснила, чому вони не склалися.

Протягом чотирьох років спортсменка зустрічалася з бойфрендом, однак влітку 2023-го оголосила про їхній розрив. Гімнастка в інтерв'ю Славі Дьоміну говорить, що їхній союз не витримав перевірки на міцність. Зокрема, Різатдінова під час повномасштабної війни виїхала з сином за кордон, а чоловік залишився в Україні. Закохані не змогли будувати стосунки на відстані.

"Були стосунки, але вони були на відстані. Я, думаю, ось це нам якось завадило. Ми довго були разом, десь чотири роки. Імені назвати не можу. Ми не жили разом, це були такі дивні стосунки. Я була за кордоном, коли почалася війна, а він в Україні", - говорить спортсменка.

Реклама

Ганна Різатдінова / © instagram.com/anna_rizatdinova

Ганна Різатдінова ділиться, що між ними справді було взаємне кохання. Пара також не одразу поставила крапку в стосунках. Коли гімнастка повернулася до України, вони ще спробували все налагодити, однак, за словами спортсменки, обставини завадили їм це зробити.

"Коли я повернулася, ми ще були в стосунках, ми намагалися, але вже було дуже складно щось склеїти. Я, думаю, що якось обставини нам завадили. Це було взаємне кохання, це дуже класний хлопець, але, мені здається, обставини завадили нам бути разом", - говорить гімнастка.

Нагадаємо, нещодавно Ганна Різатдінова здивувала заявою про роман з учасником "Танців з зірками", футболістом Сергієм Мельником. Гімнастка розкрила правду про їхні стосунки.