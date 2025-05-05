Ганна Різатдінова розсекретила, скільки заробляє на місяць і куди витрачає кошти

Ганна Різатдінова

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Бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року Ганна Різатдінова розсекретила, скільки коштів заробляє на місяць та на що здебільшого їх витрачає.

У спортсменки є школа гімнастики. Також кошти гімнастці приносить реклама в соціальних мережах. Ганна Різатдінова в інтерв'ю Славі Дьоміну говорить, що на місяць її заробіток становить близько 5 тисяч доларів. Щоправда, це не стабільно. В якийсь місяць Різатдіновій вдається більше заробити, а іноді — менше.

"На місяць заробляю близько 5 тисяч доларів. Є реклама в соцмережах. На місяць виходить по-різному. Є купа реклами, що я вже не можу це знімати, буває, що її взагалі немає", — говорить гімнастка.

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Ганна Різатдінова / © instagram.com/anna_rizatdinova

Ганна Різатдінова витрачає кошти на себе з сином. Найбільше грошей в спортсменки йде на процедури краси. Також вона може купити якийсь одяг, обов'язково влаштовує розваги з сином. Окрім того, знаменитість власним коштом підтримує школу гімнастики. Коли потрібно щось придбати, то Різатдінова робить це за свої гроші. Хоча бухгалтер запевняє гімнастку, що так не варто робити, але їй так легше.

"Звичайно, я можу щось собі купити, переважно це одяг. Але килима (в школі гімнастики — прим. ред.) не вистачає — я докуплю. Три колонки не вистачає, а вона одна коштує 8 тисяч гривень. Мій бухгалтер каже, що так не можна. Потрібно заробити і з цього направити гроші, а я не така. Для мене з сином дві тисячі доларів — це так, не шикувати. Витрачаю на продукти, з сином сходити в кіно, одяг, спортивні гуртки. А в мене багато йде на косметологів, масажі, на психолога багато витрачаю, волосся", — поділилася спортсменка.

Нагадаємо, раніше Ганна Різатдінова пояснила, чому не відкрила школу гімнастики за кордоном. Також знаменитість розповіла, яка вартість занять в її школі.