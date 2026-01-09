Ганна Різатдінова відверто розповіла про невдалі побачення та чому не складається з чоловіками

Ганна Різатдінова / © пресслужба каналу "1+1"

Олімпійська призерка з художньої гімнастики Ганна Різатдінова відверто розповіла про труднощі в особистому житті після розриву з батьком свого сина — колишнім нардепом Олександром Онищенком.

Уже понад шість років спортсменка залишається в статусі холостячки. За цей час, зізнається Ганна, вона неодноразово намагалася побудувати нові стосунки, однак зіткнулася з внутрішнім виснаженням і розчаруваннями. Різатдінова розповіла проєкту «Плітки великого міста», що активне «полювання» на кохання не дозволяло насолоджуватися моментом. Зараз зірка змінила підхід і більше не намагається пришвидшити події.

«Ти витрачаєш на це дійсно багато енергії і потім розчаровуєшся, якщо познайомилася з людиною, а вона не відповідає твоїм певним характеристикам. Після психолога я зрозуміла, що цього точно не треба робити. Але я реально відкрита. Якщо раніше я намагалася якось притягнути це, то зараз я живу з довірою: я знаю, що моя людина мене знайде. Вона, можливо, ще щось пропрацьовує, і ми одного дня просто зустрінемось», — наголосила гімнастка.

Ганна Різатдінова / © instagram.com/anna_rizatdinova

До слова, одне з останніх побачень залишило після себе неприємний осад. Як зізналася Ганна, вона відчула, що чоловік був зацікавлений не в ній як у людині, а в її статусі. Тож причиною невдалого початку роману вона вважає намагання з боку чоловіка здобути її як «трофей». Водночас призерка також не приховує, що для неї важливо, щоб майбутній партнер був самореалізованим.

«Було сильне розчарування. Мені здалося, що для багатьох я — просто трофей. Запросити на побачення, написати в соцмережах, показати комусь, що зі мною олімпійська призерка. Коли ти досягав результату, жертвував, ставив цілі — у тебе вимоги до життя на олімпійському рівні. І такі ж вимоги будуть до чоловіка. Якщо йому за 30 й він не знає, чого хоче від життя, мені як людині, яка ставить цілі і досягає їх, буде дуже складно. Мені цікаво спілкуватися на рівних з тим, хто реалізований», — підсумувала спортсменка.

