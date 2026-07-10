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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
300
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2 хв

Ганна Різатдінова замилувала фото з підрослим 8-річним сином і як відпочиває з ним у Римі

Виявляється, спортсменка має італійське коріння.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Ганна Різатдінова

Ганна Різатдінова / © instagram.com/anna_rizatdinova

Українська гімнастка Ганна Різатдінова вирушила на відпочинок до Італії разом зі своїм 8-річним сином Романом та поділилася атмосферними кадрами з подорожі.

Спортсменка показалася з хлопчиком у Римі, де вони прогулювалися історичними вулицями, милувалися архітектурою та насолоджувалися сімейним дозвіллям. Ганна також зізналася, що має родинний зв’язок з Італією. Так, її бабуся мала італійське коріння і саме в цьому вона вбачає причину, через яку «її так тягне туди».

Зірка також розповіла, що бувала в Італії ще за часів професійної спортивної кар’єри, однак саме тепер змогла по-новому відкрити для себе цю країну.

«Є міста, які просто красиві. А є ті, що залишаються з тобою надовго. Для мене таким став Рим. Я була в Італії багато разів ще під час спортивної кар’єри. Виступала тут, проводила багато часу, знайомилася з культурою. Але зараз я ніби відкрила її заново. Тут вражає не лише архітектура чи історичні пам’ятки. Вражає ставлення людей до життя», — написала гімнастка.

Ганна Різатдінова з сином / © instagram.com/anna_rizatdinova

Ганна Різатдінова з сином / © instagram.com/anna_rizatdinova

Ганна Різатдінова / © instagram.com/anna_rizatdinova

Ганна Різатдінова / © instagram.com/anna_rizatdinova

Особливо Різатдінову захоплює те, як місцеві ставляться до повсякденного життя. Вона розповіла, що італійці не женуться за часом, а вміють насолоджуватися кожною миттю й знаходити красу навіть у звичних речах. Саме така філософія життя, на думку спортсменки, і робить цю країну особливою.

«Навіть кава для них — це не „to go“, а маленький ритуал. Можливо, саме тому Італія подарувала світу стільки великих митців. Тут любов до прекрасного відчувається буквально в усьому. Наче смак до краси тут прищеплюють із самого дитинства. І тепер я точно знаю: до Риму варто приїхати хоча б раз. Не лише заради Колізею чи Пантеону. А щоб хоча б на кілька днів навчитися жити трохи повільніше», — підсумувала спортсменка.

Ганна Різатдінова / © instagram.com/anna_rizatdinova

Ганна Різатдінова / © instagram.com/anna_rizatdinova

Ганна Різатдінова / © instagram.com/anna_rizatdinova

Ганна Різатдінова / © instagram.com/anna_rizatdinova

Нагадаємо, Роман народився у стосунках Ганни Різатдінової з колишнім народним депутатом Олександром Онищенком. Нині гімнастка самостійно виховує сина та не приховує, що досі мріє зустріти чоловіка, з яким зможе побудувати щасливу родину.

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Дата публікації
Кількість переглядів
300
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