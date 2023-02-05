Ханумак прокоментував відверте відео, після якого розлучився з Шаманською: "Вона ох*єла, коли побачила"

Актор та режисер Руслан Ханумак розповів про скандальний танець у TikTok, після якого його дружина, блогерка Аліна Шаманська, оголосила про розлучення.

Після того, як у Мережі поширилися кадри, на яких шоумен треться геніталіями з іншою блогеркою Анною Алхім, на нього вилилася хвиля хейту. Однак, як запевняє Ханумак, того вечора не відбувалося нічого незвичайного та він не зраджував дружині.

"Ми приїхали в Одесу. Заїхали до Ані голубців поїсти. Там була її мама, батько, брат. Ми поїли, станцювали танець цей у ТікТок і все. Від любові до ненависті - один танець", - сказав у "Зірковому" актор.

Коли відео почало ширитися Мережею, Ханумак, за його словами, почав турбуватися про те, щоб син та дружина правильно це зрозуміли. Режисер розповів, що не очікував від Аліни такої реакції, адже вже тривалий час вони не були разом.

"Я не з'являвся у неї у сторіз майже рік. І тут я з її колегою, іншою блогеркою, труся геніталіями на відео. Я впевнений, що коли побачила, вона так ох*єла. У неї дірект мабуть був завалений цим. У нас були відносини такі розхитані, тому мабуть її це добило", - сказав Ханумак.

Також зірка "100 тисяч хвилин разом" зізнався, що йому було боляче читати хейт у бік Шаманської після їхньої зави про розрив, адже актора образило те, що хтось принижує мати його сина.

Руслан Ханумак та Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/hanumak

Як раніше розповідав Ханумак, їхнє розставання з Шаманською відбулося ще задовго до скандалу. Актор зізнався, що вони з дружиною не разом вже майже рік.

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