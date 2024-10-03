Ханумак виїхав за кордон до сина: ексдружина Шаманська, яка живе з хлопчиком в Києві, відреагувала

Українська блогерка та ведуча Аліна Шаманська прокоментувала виїзд свого колишнього чоловіка актора Руслана Ханумака до США.

Так, артист на початку липня оголосив, що покинув Україну. Ханумак пояснив це тим, що хоче жити поруч із сином та бачити, як росте хлопчик. Утім, Аліна Шаманська повернулася з Артуром до України, а от актор залишився за кордоном. Як зізналась блогерка у проєкті "Ранок у великому місті", про плани свого екса вона не знає. Сама ж до США повертатися не збирається, а житиме з сином у Києві. Також Шаманська додала, що син чекає на батька вдома.

"Я не знаю його планів. Я з сином в Україні, не планую повертатися до Америки. Ми з відкритою душею, з відкритим серцем чекаємо на нашого татка тут, в Україні", — прокоментувала блогерка.

Руслан Ханумак та Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/hanumak

Виїзд Руслана Ханумака з України під час війни – що відомо

Руслан Ханумак на початку липня оголосив, що виїхав з України. Актор пояснив, що покинув країну, адже хоче бачити, як росте його син, який на той час з мамою жив в Америці. Навколо артиста здійнявся шквал критики.

Руслан Ханумак під час війни виїхав з України до США

Руслан Ханумак виправдався, що мав всі підстави для виїзду за кордон. Актор говорить, що після набуття чинності закону про мобілізацію, а це сталося 18 травня, пройшов ВЛК. Через нібито астму артист має відстрочку, але вона діє до 3 листопада цього року. Принаймні, саме так вказано у військовому документі Ханумака, скриншот з якого він показав у фотоблогу. Щоправда, зараз ця інформація видалена. Згодом журналісти дізналися, що Ханумак виїхав з України ще на початку травня.

Військовий документ Руслана Ханумака / Фото: instagram.com/hanumak

До речі, тим часом на початку вересня Аліна Шаманська разом з сином повернулася до України. Блогерка запевняє, що в США більше не житиме. А от Ханумак, який насамперед виїхав до сина, з-за кордону так і не повернувся.

Аліна Шаманська вперше за час війни привезла сина до України і розчулила його реакцією

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