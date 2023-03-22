Ханумака та Петрожицьку розкритикували за новий трек про "піксельну спідничку": "Сексуалізація військових жінок"

Українсько-американський гурт HANUMIKE випустив дуетну роботу з зіркою серіалу "Папік" Дашею Петрожицькою.

Артисти представили композицію "Дика Дичка", яку присвятили жінкам в ЗСУ, які попри все, не лише залишаються найвідважнішими, а ще і найкрасивішими.

За словами виконавців, їхній трек – також про палке кохання в сучасних реаліях: він – справжній патріот своєї країни. Вона – гаряча та нестримна дівчина, яка теж боронить своє. У них на двох не лише одне завдання – знищити ворога, а й одне кохання.

"Ми намагалися розповісти про наших дівчат, які взяли всю волю в кулак і без сентиментів б'ють по окупанту. Ну і як це може не зачаровувати?" — зазначили артисти. Головним героєм кліпу став POSITIFF та українські жінки військовослужбовці, які з'являються наприкінці кліпу.

Втім, не всім шанувальникам знаменитостей стала зрозуміла їхня робота. Зокрема, юзерів обурили деякі фрази у тексті пісні стосовно військових жінок: "Дика Дичка? Піксельна спідничка? Мій незламний бетер без саляри вже скучає? Підкажіть будь ласка в якому з рядків цієї пісні я можу побачити прояв поваги до жінок-військовослужбовців? Це дійсно пісня про палке кохання?", "ЗСУ та жінкам в його лавах шана та подяка, але пісня – дно як і кліп. Просто хайпують на темі. Ганьба!", "сексуалізація військових жінок (те, проти чого жінки борються, бо наша спільнота вважає, що харасмент на роботі – це ок). Піксельна спідничка.. бетер без соляри… Це шароварщина і хайп на військовій темі. Дякую лише за те, що нагадали, що жінки також воюють за нашу країну".

Нагадаємо, декілька місяців тому Позитив та Руслан Ханумак заспівали про перемогу України 2023 року та показали "могилу" Путіна. Артисти випустили пророчу пісню "2023" про перемогу України цього року.

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