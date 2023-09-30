Харчишин поділився подробицями особистого життя сина, який служить в ЗСУ

Лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин відверто розповів про свого старшого сина, який служить в СЗУ.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" музикант назвав себе не зразковим батьком і вважає, що займався вихованням сина неправильно. Зокрема, за словами Харчишина, він дуже оберігав сина, через що хлопець, на думку співака, ріс не самостійним:

"Я знаю, що я виховую неправильно. Тому що ота опіка, ота тепла ванна, в якій я його грів, через те, що відчував провину. Що я не долюбив, недодав йому. Вона зіграла злий жарт зі мною. Я зрозумів, що в 19-20 років мій син не є самостійною людиною, яким був я в 15-16 років. Я практично сам себе виховував. Старший син був абсолютною протилежністю і він був залежним", - сказав Харчишин.

Якось музикант прийняв рішення, що час сина відпустити і відправив його навчатися до США. Але хлопець за чотири місяці повернувся до України:

"Треба було його просто виперти з хати. І я випер з України, подалі від цих реалій, бо мені здалося, що він тут не зможе. Насилу випер до Штатів. А через 4 місяці повернувся і сказав, що не хоче там жити. Я забив на нього і тоді він став чоловіком. Особливо, коли він, недооцінений мною як чоловік, вхопив зброю 24 лютого і пішов (на фронт – прим.ред). При тому, що мав абсолютно пофігістичне і пацифістичне ставлення до цього", - розповів Харчишин.

Валерій Харчишин з сином

Пригадав зірковий батько нещодавню зустріч з 25-річним сином, який приїжджав з фронту. Разом з тим Харчишин відкрив таємницю особистого життя хлопця і зізнався, що вдома на нього чекає кохана:

"Він нещодавно приїздив і це чоловік. Це чоловік, який дбає про свою дівчину, який забив на нашу зустріч і пріоритет чітко визначив. Він був з дівчиною, бо він її рідко бачить і він поїхав з нею кудись. Він чітко розуміє, що йому потрібно від життя. Він вибачився, що не зміг поїхати подивитися на зруйнований будинок (житло Харчишина в Гостомелі, куди потрапила ракета – прим.ред.), він каже: "Я там вже нічому не зараджу. Він зруйнований. Я бачив його на фото. Хочеш поїхати, щоб ми поплакали? Для чого. Я маю бігти, назад їхати в Житомир, тому що мені завтра в частину, а дівчина вже стоїть на мене чекає". Я такий думаю: "Ну я блін мудак". Я пишаюсь тепер ним. Я розумію, що це не моя заслуга. Можливо всі мої помилки допомогли йому стати тим ким він став, але точно не від того, що я мудрий вихователь", - сказав Харчишин.

Нагадаємо, раніше Валерій Харчишин розповів, як на його життя вплинула моторошна аварія, в яку він потрапив 16 років тому.

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