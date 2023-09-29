Харчишин про прогнози по війні на найближчі місяці: "Росія робить ставку на тисячу дронів на день"

Лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин зробив припущення, що осінь та зима в Україні будуть "спекотними".

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" музикант пояснив, чому на його думку українцям завчасно треба попіклуватися про бомбосховища і поставитися до цього серйозно:

"Зважаючи на те, що бомбардування будуть посилюватись і Росія в колаборації з такими ж тоталітарними режимами зараз робить ставку на тисячу дронів на день. Здається, така інформація є, якщо я не помиляюся. І це все летітиме на нас. Окрім того, вони налагодили виробництво ракет. Тому осінь буде, і зима в тому числі, спекотною. Тому слід подбати про укриття, яке поруч з вами. Якщо його немає, то його слід зробити. Якщо воно є, привести до ладу. Але укриття має бути. Це наші реалії на майбутні роки", - висловив думку Харчишин.

Валерій Харчишин

Також артист порадив уявити, що війна – це назавжди. Таким чином, каже Харчишин, ми зможемо захистити свою психіку і не розтягуватимемо сприйняття наших теперішніх реалій:

"Я розумію, що це на довго. Це реалії. Ми вже живемо в цих реаліях і живемо давно. Психіці треба просто допомогти, не дурити головне. Якщо ти дуритимеш себе, слухатимеш марафон, шукатимеш якісь казки, байки серед провидців, гадати будеш і заспокоювати, що це не надовго, - тобі буде важче, ти розтягнеш оце сприйняття. Треба уявити, що це назавжди. Це назавжди. Так буде завжди, це наше життя, наші реалії. Так ми живемо і так ми будемо жити у війні. Можливо, ті діти, які народжуються, теж будуть воювати. Такий в нас сусід", - сказав Харчишин.

Нагадаємо. раніше Валерій Харчишин поділився прогнозами щодо завершення війни і пояснив, за яких умов в Україні може настати мир.

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