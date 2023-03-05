Харчишин про скандал навколо Потапа і його треку "Волонтер": "Він може свідомо робити х*йню"

Лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин прокоментував скандал, який розгорівся навколо продюсера та репера Потапа і його нового треку "Волонтер".

В інтерв'ю STAND UP Battle Club Харчишин зізнався, що прослухав композицію від початку до кінця і рахує, що її Потап написав цілеспрямовано:

"Я дослухав до кінця. Я вважаю, що ця пісня була написана як патріотична. Ні, не так. Як гімн "Добробата". Ця пісня просто для них. Написана швидкоруч. Він дуже недурний хлопець, дуже. Якщо, наприклад, Олег Анатолійович (Винник – прим.ред.) він робить щось і він думає, що це дуже круто. Він переконаний в цьому, що це краще, ніж Степан Гіга. То Потап може робити свідомо х*йню. От реально, він розуміє", - сказав Харчишин.

Водночас музикант припустив, що може бути й таке, що на творчість Потапа вплинуло й те, що він тривалий час перебував за кордоном впродовж повномасштабного вторгнення, тож дещо "випав з середовища":

"Можливо, зараз з нього хєровий маркетолог, бо трошки випав з середовища. Він занадто багато часу провів не тут, не варився в цьому нашому воєнному банячку. Я за собою помічаю, що коли я повертаюся звідти, я 3-4 дні в депресії, я адаптуюся як після польоту в космос. Адаптація і депресія мене з'їдає. Дуже важко і дуже леко там (за кордоном – прим.ред.). Війни нема. Там моментально потрапляєш в середовище, де нема війни", - додав Харчишин.

Нагадаємо, раніше шоумен Володимир Дантес поділився своїм враженням від пісні Потапа про волонтерів. На думку артиста, можливо, у Потапа просто таке уявлення про роботу волонтерів.

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