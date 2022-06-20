Харчишин про те, чому російська попса окупувала Україну: "Ми самі себе робили росіянами"

Харчишин про те, чому російська попса окупувала Україну: "Ми самі себе робили росіянами"

Фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин прокоментував заборону російської музики в українських медіа та громадському просторі.

Зокрема, Валерій Харчишин вважає, що у тій кількості російської музики, яка була присутня в українському просторі винні самі ж українці.

Таку думку він висловив під час марафону "Єдині новини". За словами Харчишина, "ми самі себе робили росіянами":

"Росіяни, і, зокрема, ми самі себе робили росіянами завдяки російській культурі. Зокрема, музичній, робили частину Росії, співаючи російською мовою. Ми ставали частиною російськомовного простору, а для росіян весь російськомовний інформаційний простір це і є Росія. Тобто, ми були частиною Росії. Тому, питання дуже дивне, як на мене, коли ми були Росією фактично виконуючи пісні російською мовою. Тобто, спочатку йдуть російські пісні, за ними російські паспорти, а потім летять російські бомби", - сказав Харчишин.

Харчишин розкритикував закон про заборону російської музики в Україні

Також музикант зробив прогноз, як заборона російської музики вплине на розвиток українського музичного простору:

"Такий закон мали б прийняти набагато раніше. І тоді б, можливо, війни в нас не було, або б вона була у інший спосіб. Відрізавши і викорінюючи із себе усе російське – ми, таким чином, боремося з собою і з агресією Росії, ми боремося, аби не стати частиною російського інформаційного простору. Це дуже доречний закон. Але, як завжди, можливо, наміри дуже добрі, але трошки через дупу. Тому що ми в цьому законі не бачимо про інформаційний діджитал-простір. Тому що ніхто не працює з Google і тими платформами, які розповсюджують незалежно від наших законів, музику. Тобто Google, Spotify, AppleMusic", - зазначив музикант.

Нагадаємо, раніше співачка Тіна Кароль висловилася щодо заборони російської музики в Україні та зазначила, які переваги цей закон дає для українського шоубізнесу.

Читайте також: