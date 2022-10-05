Харчишин про відновлення зруйнованого будинку у Гостомелі: "Реєстрація в "Дії" – це ще навіть не початок"

Фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин став одним з тих українців, чиє житло російські окупанти вщент зруйнували.

Від будинку зірки у Гостомелі не залишилося нічого, окрім сміття. У програмі "Слава+" Харчишин розповів, чи подавав на відшкодування від держави і з якими труднощами зіштовхнувся:

"Реєстрація в "Дії" – це ще навіть не початок. "Дія" це лише фіксація для того, аби взагалі знати, скільки майна втрачено українцями і для того, аби просити потім гроші на цю компенсацію. А все решта це ваших рук справа. Ви маєте пройти всі ці процедури. Тобто, викликати поліцію, реєструвати злочин, потрібно обов'язково звернутися до цивільно-військової адміністрації, отримати акти і викликати спеціальну комісію. І це, як мінімум три чи чотири папери, які вам слід отримати", - перерахував Харчишин.

Будинок Харчишина до "визволення" окупантів / Фото: facebook.com/valeriy.kharchyshyn

Втім, у випадку музиканта, все виявилося ще складніше – через вбивство мера Гостомеля процес затягується:

"Складність в тому, що в Гостомелі через вбивство мера… Саме в цьому проблема – там немає депутатів, вони не можуть зібратися, провести все законним чином. Має брати на себе відповідальність оцей новопризначений голова цивільно-військової адміністрації. Але він не має на це права. Тому, це все може бути оскаржено. І Гостомель не видавав акти про руйнації. Аж тепер ось я отримав одним з перших цей акт. Гостомель сплачує компенсацію в розмірі 5 тисяч грн для того, щоб ти найняв комісію. І це досить довго робиться. Приїжджає комісія, проводить огляд. І ти не маєш права, поки не приїхала комісія, не видала тобі певний документ, займатися демонтажем", - поділився подробицями Харчишин.

Будинок Харчишина у Гостомелі після "асвабажденія" окупантами / Фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Артист зізнався, що у його зруйнованому будинку навіть нема що демонтувати, одне сміття, втім він не мав права туди зайти, аж поки не отримав всі необхідні папери, враховуючи технічний звіт, акти про руйнування.

Загалом, Валерій Харчишин зізнався, що побудував свій модульний будинок у Гостомелі за 200 тисяч доларів. У скільки тисяч наразі може вийти його відновлення – музикант не береться припустити.

Нагадаємо, що на початку квітня Валерій Харчишин показав свій вщент зруйнований російськими окупантами будинок у Гостомелі, від якого нічого не залишилося.

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