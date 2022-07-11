Харчишин про зникнення та мовчання Винника: "Складно викорінювати в собі москаля"

Вже майже три місяці улюбленець мільйонів не з'являється в соцмережах. Подейкували, що у виконавця проблеми зі здоров'ям і він перебуває за кордоном. Зокрема, про це висловлювалася Оля Полякова.

Зі свого боку, Харчишин сподівається, що у знаменитості все гаразд зі здоров'ям і поміркув в інтерв'ю "Фактам ICTV", що ймовірно Винник чогось боїться. Втім, рокер не виключає, що коли Олег повернеться до України після тривалого мовчання – його радісно зустріне публіка.

"Усім героями бути не можна. Я розумію людський страх. Не всі люди розумні... Я не знаю, де цей Олег Анатолійович Винник. Сподіваюся, що він живий і здоровий, але дивно. Мабуть, є окрема група виконавців, які думають, що все повернеться, які сподіваються і моляться на те, що пам'ять українська дуже коротка. Це так. Це наша національна забава-трагедія – швидко все забувати", – прокоментував він.

Також Харчишин звернув увагу на те, що в репертуарі у Винника здебільшого російськомовні пісні. Ймовірно, співак не хоче відмовлятися від своїх хітів.

"Ті люди, які прикипіли душею, серцем, струнами і кров'ю до цього, їм складно викорінювати в собі того москаля. Музиканти, хоч і певною частиною повії, маю на увазі, що вони продають те, що роблять. Але є сентиментальні і підстаркуваті, які не можуть викорінити це", – додав він.

Зауважимо, раніше редакція сайту ТСН.ua зібрала інформацію про Олега Винника. Про проблеми зі здоров'ям, поганий вигляд та декілька дописів про війну, читайте тут.

Нагадаємо, Дзідзьо зацькували через фото з Іриною Федишин. Дісталося і Олександру Пономарьову.

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