Харчишин розповів про моторошні наслідки аварії, в яку потрапив: "Втрата пам'яті, подвійний перелом черепа"

Лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин відверто розповів, як його змінила страшна аварія, в яку він потрапив 25 вересня 2007 року.

Про те, як музикант передивився ставлення до життя після ДТП він розповів в інтерв'ю для нового YouTube-проєкту від ТСН.ua "Наодинці".

За словами Харчишина, аварія сталася у той період, коли він перебував у глибокому самокопанні, намагався зрозуміти, куди рухатись далі і взагалі для чого йому життя:

"Мабуть, у кожної творчої людини є клопіт з собою і треба якось з собою домовитись, постійні самокопання. Я дуже довго страждав від якихось людських речей, типу кохання, розлучення, були думки що це за життя, що за люди мене оточують, хто я. Певне знеціння було себе. Період нерозуміння що робити з "Другою Рікою", - зізнався Харчишин.

Музикант пригадує, що якраз в цей момент він потрапив у ДТП, наслідки якої він ще досить довго відчував:

"В цей самий момент, коли я подумав, що це за життя, нафіга воно потрібне, прийшов той урок. Я не цінував народження сина. В мене з'явився другий син, я мав би бути щасливий від того що все добре. "Друга Ріка" стартує, заробляє якісь гроші. Я чомусь жалівся сам собі. І тут всесвіт, вища сила надсилає в такий момент урок. На тобі, хочеш зрозуміти як воно буває гірше? Хочеш зрозуміти, що таке життя, яку воно має вагу? На дивись. І я такий прокидаюсь. Хто я. Де я. Що я. Втрата пам'яті, подвійний перелом склепіння черепа і втрата нюху. Я не відчував запахів, смаків дуже довго. Протягом року здається", - розповів Харчишин.

Валерій Харчишин

Зараз музикант каже, що вдячний за цей урок долі і саме після аварії він зробив оцінку цінностей у своєму житті:

"Урок був класний. Він перший і він запам'ятався надовго. Я одразу зрозумів. Я був, на диво, ефективним після того. Я любив життя, людей. Я був вдячний за такий урок, я був вдячний, що залишився живий. Я відчував смак життя. Відновився нюх. Я відчув життя по-новому", - відверто поділився артист.

Нагадаємо, раніше Валерій Харчишин припустив, скільки в Україні ще триватиме війна і за яких умов вона може закінчитися.

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