Харчишин зізнався, що на тлі невиліковної хвороби сина у нього зіпсувалися стосунки з дружиною

Спільний біль їхні стосунки не зміцнив.

Фронтмен українського гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин нещодавно вперше розповів про хворобу свого сина.

Тоді знаменитість не розсекретив діагноз, але зазначив, що хлопчик хворіє вже четвертий рік, а сам він важко переживає за нього.

У програмі ЖВЛ артист поділився, не вірив, що так багато випробувань може бути на одну людину. Зірка зазначив, що у сина не та хвороба, яка може спричинити смерть: "Але вона просто робить тебе іншою людиною. І він вже не той, чи він знає хто він насправді".

З такою звісткою мало хто здатен змиритися, але Валерій не з тих, хто буде скаржитися. З цим болем зірка досі вчиться жити, і зізнається - надії не втрачає, хоч і шансів на одужання сина мало.

Валерій Харчишин / facebook.com/valeriy.kharchyshyn

"Є випадки, і мені розповідав лікар наш український, правда дорослих людей він лікував. Я не опускаю руки насправді, я переконав себе в тому, що змінювати слід не дитину, яка живе в нових реалія, а змінювати потрібно себе. Я насправді думаю більше навіть не про те, як ми будемо, як він буде існувати, поки ми живі. Я думаю про те, коли нас не буде, як він буде?", – зізнався знаменитість.

Випробування, що триває останні кілька років, відобразилося на шлюбі артиста. Спільний біль стосунків із дружиною Юлією не зміцнив. Пара у шлюбі 13 років.

Валерій Харчишин з дружиною / instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

"Кожен окремо жили життям хворої дитини і не зважали одне на одного. Сказати, що я не намагався налагодити, чи не робив достатньо якихось кроків назустріч – це не так. Можливо, не так робив їх. Можливо, дружина не так це робила", – поділився артист.

Втім, запитання, в якому статусі подружжя зараз та чи живуть вони разом, Харчишин лишив без відповіді.

"У нас є спільні діти і ми маємо дбати про них. Як не крути, ми є друзями, ми є близькими людьми. Ніхто ні з ким горщики не бив, не сварився", – зазначив зірка.

Дружина Валерія Харчишина з синами / instagram.com/kuzya78

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