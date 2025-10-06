Гарік Корогодський здивував стрімким схудненням і розкрив, як йому це вдалося

Гарік Корогодський

Відомий письменник-бізнесмен Гарік Корогодський розсекретив, якої кількості кілограмів вже позбувся, і для чого це робить.

Раніше Корогодський зізнавався, що боротьба з зайвими кілограмами — один з найскладніших для цього процесів. Та за останній місяць Гарік досяг неабияких результатів. Це видно навіть по його вигляду. На нещодавньому забігу в одному зі столичних ТРЦ Корогодський з’явився в шортах і футболці і продемонстрував зміни своєї фігури.

"Так, я схуднув, десь вже на вісім кілограмів. Зараз моя вага — 90 кг. Це все спорт і режим. Я займаюся тенісом, настільним тенісом, ходжу в тренажерку. Всього в мене сім тренувань на тиждень", — поділився Гарік Корогодський з ТСН.ua.

Гарік Корогодський / © instagram.com/ukrainewow

Бізнесмен говорить, що коли є конкретна ціль — набагато легше мотивувати себе до занять спорту і до дотримання правильного режиму харчування. У Гаріка це — сольний виступ на сцені Будинку кіно.

"Наразі я опановую нову для себе річ — в жовтні у мене буде великий сольний стендап в легендарній київській залі на 700 людей. Я розумію це важко, але це мій вибір. Я часто ходжу на український стендап. У мене чудові взаємини, наприклад, з Васєю Байдаком чи Антоном Тимошенком. І хоч ми спілкуємося, іноді зустрічаємося, але порад в них брати не буду. У мене свій шлях, до того ж трохи інший формат — я хочу, щоб це був сміх крізь сльози", — ділиться Корогодський.

