Гарік Корогодський вперше заговорив про закриття бізнесу і скільки коштів втратив через обстріл ТРЦ

Гарік Корогодський

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Відомий письменник і бізнесмен Гарік Корогодський розповів про те, що бар-театр, яким він пишався, припиняє свою роботу.

На концерті Дмитра Монатіка, який на днях відбувся в столичному "Українському Домі", серед глядачів ми неочікувано зустріли Гаріка Корогодського разом з його донькою Лізою. У розмові з журналісткою ТСН.ua бізнесмен поділився сумною для нього звісткою. Виявляється, його театр-бар під назвою "Ґодо" (раніше мав назву GARA) вже не буде більше працювати.

Гарік Корогодський з донькою Лізою завітав на концерт Дмитра Монатіка в "Українському домі" / © пресслужба MONATIK

"Він закривається, на жаль. І бару не буде, і театру теж. Наші постановки тепер будуть на інших різних майданчиках", – відверто розповів Гарік Корогодський у коментарі ТСН.ua.

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Нагадаємо, двоповерховий заклад знаходився у центрі Києва і поєднував театральне та барне мистецтво. На першому поверсі була зона бару. А на мінус першому – камерна театральна сцена на 36 місць. В репертуарі були такі вистави, як "Двоє оголених чоловіків", "Обіцянка на світанку", "Мегери" та інші. Гарік Корогодський був одним з співзасновників закладу, а в постановках грали в основному відомі народні артисти, серед яких Олексій Вертинський, Олексій Богданович, Людмила Смородіна.

Відомий серед киян театр-бар, одним з співвласників якого був Гарік Корогодський, вже більше не працює

Також ми не могли не запитати Гаріка, як він оговтується після російської атаки, коли ушкоджень зазнав ТРЦ "Dream Town", що на Оболоні, співвласником якого він є.

"За декілька днів мені тоді подзвонило близько трьох сотень людей. Хтось дзвонив і просив про допомогу, бо були серйозні пошкодження, хтось просто звертався, аби я допоміг, наприклад, знайти кішку, яка зникла під час атаки", – поділився з ТСН.ua Гарік.

За словами Корогодського, приблизно мільйон гривень він витратив тоді на допомогу жителям Оболоні, і десь 10 мільйонів – на усунення пошкоджень самого розважального центру.

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ТРЦ зазнав пошкоджень не тільки зовні, а й всередині / © Hromadske.ua

До слова, наступного місяця Гарік Корогодський святкуватиме ювілей, але ніяких особливих планів він не має: "Цього року не буде ніякого помпезного святкування. Зберемося в родинному колі. Ніяких подарунків не замовляв, бо вмію сам себе задовольнити".

Нагадаємо, на концерті Монатіка відома рестораторка Ольга Мартиновська вперше за тривалий час розповіла про особисте життя у коментарі ТСН.ua.