Харизматична учасниця "Голосу країни-13" ошелешила потужним народним голосом

Наступною на сцену "Голосу країни-13" вийшла вокалістка Анна Корченова.

Дівчина мріє прославляти українську музику. Тож на сцені шоу вокалістка виконала пісню "Карпатський реп" від DakhaBrakha. Учасниця проєкту просто ошелешила своїм потужним народним голосом та артистичністю.

Анна Корченова / Фото: скриншот з відео

"Я нарешті тут, щоб здійснити свою мрію і показати всьому світу, як звучить мій голос, українська музика та наш фольклор. Я хочу на "Голос", я хочу сцени, мені хочеться контакту з людьми. Я хочу вийти і зарядити всіх", - поділилася Анна.

Тренерські крісла розвернули Надя Дорофєєва та Іван Клименко. Наставники почали боротися за учасницю. Та виявилося, що Клименко був знайомий з Анною до проєкту. Дівчина зверталася до нього за порадою щодо випуску пісні. Тож Корченова обрала команду саме Івана Клименка.

Анна Корченова / Фото: скриншот з відео

"Ми насправді з Анею трішки знайомі. Ти дуже круто себе проявила. У тебе все доречно. Мені подобається, що ти артистка, ти не лише музикантка. У тобі вже є всі артистичні завдатки. Те, який вигляд ти маєш, те, як ти поводишся на сцені, те, як ти обираєш пісню, - круто. Мені було б дуже цікаво з тобою попрацювати і я б з радістю бачив би тебе у своїй команді", - зазначив Клименко.

Тепер у команді тренера вже є три учасниці.

Дивіться проєкт "Голос країни-13" на телеканалі "1+1 Україна" щонеділі о 21:00.

Читайте також: