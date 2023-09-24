Харизматична учасниця "Голосу країни-13" захопила драйвовим виступом з енергійними танцями

Свої співочі здібності на сцені "Голосу країни-13" продемонструвала 23-річна Катерина Стефанюк зі Львова.

Дівчина обожнює музику. Своїми виступами вона тішить перехожих у Львові. Вокалістка говорить, що таким чином вона дає живі концерти та підіймає настрій людям. Однак Катерина все ж таки мріє про велику сцену, аби її спів почули не лише в Україні, але й за кордоном. Тому вокалістка прийшла поборотися за місце на "Голосі країни-13".

"Я дуже щаслива відчувати, що я дарую цю частинку себе людям. "Голос" – це можливість поділитися цією частинкою не тільки на вулиці. Мій голос почують і в Європі", - зазначила Катерина.

Катерина Стефанюк / Фото: скриншот з відео

На сцені проєкту вокалістка виконала композицію американського співака Oliver Tree - Miss You. Катерина продемонструвала неймовірну енергію та драйв, а також захопила танцями. Надя Дорофєєва та Іван Клименко відчули, що хочуть бачити вокалістку у своїй команді, тож натиснули червону кнопку.

"Я знаю, як робити хіти. Я знаю, що це таке не просто робити хіти, а бути на сцені дуже довго. Я хочу поділитися всім своїм досвідом не лише на сцені, а і в "Голосі країни". Я вас запрошую до своєї команди", - зазначила Надя Дорофєєва.

Катерина Стефанюк / Фото: скриншот з відео

Врешті, Катерина обрала саме її своєю наставницею. Як згодом прокоментувала мама вокалістки, яка за лаштунками її підтримувала, вона й хотіла піти саме до Наді Дорофєєвої.

Дивіться проєкт "Голос країни-13" щонеділі о 21:00 на каналі "1+1 Україна".

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