Харків без Лободи: 16-річна протестувальниця ексклюзивно поділилася подробицями скандалу

16-річна Дарина Вдовенко, яка вийшла на одиночний протест "Харків без Лободи" зізнається, що не очікувала на таку величезну підтримку від зовсім незнайомих людей.

Протестувальниця отримала тисячі повідомлень зі словами підтримки. Більшість, за словами дівчини, збурила спроба співачки зневажити її вчинок, йдеться у сюжеті ТСН.

"Вона запитала мене про гроші. Ствердила про завербованість. Так, і було видно на відео, і обійняла, і за голову, і за волосся, і за спину. Неприємно стало що вперше, що вдруге. Це відчувалося, як зневага", - пригадала подробиці інциденту Дарина.

Дівчина не приховує, що їй було страшно від думок про те, що вона може виявитися єдиною мітингувальницею на концерті Лободи. Врешті, так і вийшло:

"У мене була така думка: "А раптом я там буду одна". Було страшно. У мене ноги трусилися, руки трусилися", - поділилася протестувальниця.

За словами Дарини, ідея протесту виникла одразу, щойно побачила анонс концерту Світлани Лободи у Харкові. І попри страх – пішла.

Скандал із Лободою в Харкові отримав продовження

"Тому що я знаю, що вона робила. Її виступи на росії від 2014-го до 2022-й рік. Це також і у олігархів російських виступи. І на каналах пропагандистських. Я не думаю, що це треба так легко пробачати", – зазначила Дарина.

Вона прийшла до початку концерту, і стояла з плакатом під час нього. Згадує, як майже одразу до неї підійшли охоронці саду Шевченка і погрожували порвати плакат:

"Підійшла охорона. Сказали, щоб я злізла, бо тут сидять люди а я ногами вилізла і так не можна. І після цього я злізла. І потім, коли Лобода вже на фонтані стояла, то я вирішила, що я теж маю право", - поділилася мітингувальниця.

Вона простояла майже дві години. І лише один хлопець із натовпу наважився стати поруч із нею. Вже після концерту дівчина отримала тисячі повідомлень- від друзів, родичів та навіть незнайомих людей. Публічно Дарину підтримали міністр культури, українські артисти та письменники.

Як відомо, минулими вихідними Світлана Лобода дала концерт у Харкові напроти зоопарку. Там одиночний протест проти виступу артистки влаштувала 16-річна Дарина Вдовенко. Вона стояла протягом всього концерту з плакатом "Харків без Лободи". Під час виступу артистка підійшла до дівчини, запитавши у неї, "хто її прислав" і "скільки грошей їй за це дали". Після чого вторглася в особистий простір дівчини, почала її торкатися і поцілувала у щоку.

Після величезного розголосу інциденту відео з вибаченнями виклала і сама Лобода. Хоча спершу заявляла, що розмову із Дариною суспільство начебто використовує як маніпуляцію проти неї. Свою поведінку Світлана пояснила тим, що "намагалась якось розрядити обстановку".

Дарина, своєю чергою, прокоментувала чи подаватиме до суду на Лободу: "Ми зараз над цим думаємо. Але, скоріш за все, що такого не буде. Це просто ще одна дуже довга історія. Суд, - це дуже довго".

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