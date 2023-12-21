Харлан неочікувано звернулася до Дікусара, який на війні: "Чекаю на твоє повернення"

Українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан раптово згадала свого партнера за проєктом "Танці з зірками" Дмитра Дікусара.

На сторінці в Instagram Харлан запостила чорно-біле відео, на якому танцює з хореографом Антоном Нестерком. Та, як зізналася спортсменка, любов до танців їй прищепив саме Дікусар.

Ольга Харлан згадала Дмитра Дікусара і як вони танцювали на "Танцях з зірками"

Як відомо, зараз Дмитро Дікусар у лавах ЗСУ захищає Україну від російських окупантів. Шаблістка зазначила, що дуже чекає на Дікусара з фронту, аби ще раз разом станцювати:

"У всіх життя поділилося на до 24.02 та після. Час від часу, я думаю, як ми жили до великої війни, до взагалі війни в Україні, яка триває вже 9 років. І думки - це спогади. Тому мені згадувалися танці, як щось, що нагадує про інше, яскраве, безпечне життя. А також Дмитро Дікусар, який зараз захищає нашу країну і який відкрив мене у танці. Дмитре, чекаю твого повернення, щоб знов станцювати наш танець", - зворушливо звернулася до артиста-захисника Харлан.

Ольга Харлан та Дмитро Дікусар / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Нагадаємо, що Ольга Харлан і Дмитро Дікусар танцювали у парі на проєкті "Танці з зірками" і 2021 року на шоу посіли друге місце.

Ольга Харлан і Дмитро Дікусар / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Зазначимо, що днями Ольга Харлан поділилася особливим фото, на якому зображена з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

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