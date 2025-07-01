Гаррі Стайлс закрутив новий роман: співака заскочили за пристрасним поцілунком з обраницею

Гаррі Стайлс / © instagram.com/hshq

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Колишній учасник гурту One Direction, британський співак Гаррі Стайлс закрутив новий роман.

Після розриву моделлю Тейлор Рассел, який стався торік у травні, виконавець довго не сумував на самоті. Артиста заскочили з новою обраницею. Зокрема, співак приємно провів час на фестивалі Glastonbury. Папараці видання The Sun помітили його за пристрасним поцілунком із новою дівчиною та зробили декілька фото.

На подію парочка прибула окремо. Спочатку приїхав Гаррі Стайлс, який проводив час із друзями. Згодом з'явилася й загадкова дівчина, яка під час зустрічі зі співаком поцілувала його в щоку. Парочка танцювала, а після цього усамітнилася в VIP-зоні, де їх і заскочили за пристрасним поцілунком.

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Гаррі Стайлс / © Associated Press

"Гаррі дивився лише на неї — іскри літали, щойно вони опинилися поруч. Він прийшов із кількома друзями, але тільки-но вона з'явилася — вони стали майже нерозлучними. Вона тричі поцілувала його в щоку, після чого він узяв її за руку й повів на танцпол. Менше ніж за годину після їхньої появи вони поцілувалися на очах у багатьох людей і, схоже, їм було байдуже, що на них дивляться", - говорить один із присутніх на фестивалі, який бачив парочку.

Як згодом з'ясувалося, загадковою дівчиною виявилася Елла Кенні. Вона є музичною продюсеркою, щоправда, відомою у вузьких колах.

Нагадаємо, нещодавно українському актору Тарасу Цимбалюку приписали роман із колегою Антоніною Хижняк. Артист різко відреагував на плітки.