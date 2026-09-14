ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1245
Час на прочитання
2 хв

Гайден Панеттьєрі померла: ЗМІ назвали ймовірну причину смерті 36-річної екснареченої Кличка

Джерела в правоохоронних органах розкрили, що, ймовірно, стало причиною смерті 36-річної акторки. Однак слідство ще ведеться.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Гайден Панеттьєрі

Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

Розкрили ймовірну причину смерті американської акторки Гайден Панеттьєрі, яка померла 16 серпня.

Про це повідомляє видання TMZ із посиланням на джерела в правоохоронних органах, що безпосередньо пов’язані зі справою артистки. Припускається, що того фатального дня Гайден Панеттьєрі прийняла пігулку оксикодону, в якому був намішаний фентаніл.

Припускається, що у 36-річної акторки був «давній дилер» у Лос-Анджелесі, в якого вона купувала рецептурні препарати. У ЗМІ повідомляють, що за день до смерті Гайден Панеттьєрі придбала в нього пігулки, а потім вирушила до Південної Кароліни.

Джерела TMZ у правоохоронних органах припускають, що вранці фатального дня акторка прийняла пігулку оксикодону. Однак препарат, ймовірно, містив у собі фентаніл, який є потужним синтетичним опіоїдним анальгетиком. Припускають, що ця пігулка й призвела до фатального передозування.

Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

Наразі триває слідство. Управляння боротьби з наркотиками з’ясовує, чи дійсно дилер продав Гайден Панеттьєрі пігулки і чи дійсно вони містили в собі фентаніл. Варто зазначити, що остаточну причину смерті акторки також має встановити токсикологічна експертиза, результатів якої ще немає.

Що відомо про смерть Гайден Панеттьєрі

Гайден Панеттьєрі померла 16 серпня у віці 36 років. Того фатального дня до служби 911 надійшов виклик, в якому повідомлялось про непритомну жінку, яка не реагує на зовнішні подразники. У розмові також йшлося, що медики виїжджають, аби надати допомогу людині, в якої передозування.

З’ясувалось, що лікарів викликав бойфренд Гайден Панеттьєрі Браян Гікерсон. Згодом також стало відомо, що чоловік намагався реанімувати акторку, ввівши їй наркан — препарат, що допомагає усунути наслідки передозування опіоїдами. Коли медики прибули на місце виклику, то констатували смерть артистки.

До речі, днями на Браяна Гікерсона просто в барі одягнули наручники. Чоловік влаштував «п’яну сцену» та кричав про смерть Гайден Панеттьєрі.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie