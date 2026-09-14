Гайден Панеттьєрі померла: ЗМІ назвали ймовірну причину смерті 36-річної екснареченої Кличка

Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

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Розкрили ймовірну причину смерті американської акторки Гайден Панеттьєрі, яка померла 16 серпня.

Про це повідомляє видання TMZ із посиланням на джерела в правоохоронних органах, що безпосередньо пов’язані зі справою артистки. Припускається, що того фатального дня Гайден Панеттьєрі прийняла пігулку оксикодону, в якому був намішаний фентаніл.

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Припускається, що у 36-річної акторки був «давній дилер» у Лос-Анджелесі, в якого вона купувала рецептурні препарати. У ЗМІ повідомляють, що за день до смерті Гайден Панеттьєрі придбала в нього пігулки, а потім вирушила до Південної Кароліни.

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Джерела TMZ у правоохоронних органах припускають, що вранці фатального дня акторка прийняла пігулку оксикодону. Однак препарат, ймовірно, містив у собі фентаніл, який є потужним синтетичним опіоїдним анальгетиком. Припускають, що ця пігулка й призвела до фатального передозування.

Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

Наразі триває слідство. Управляння боротьби з наркотиками з’ясовує, чи дійсно дилер продав Гайден Панеттьєрі пігулки і чи дійсно вони містили в собі фентаніл. Варто зазначити, що остаточну причину смерті акторки також має встановити токсикологічна експертиза, результатів якої ще немає.

Що відомо про смерть Гайден Панеттьєрі

Гайден Панеттьєрі померла 16 серпня у віці 36 років. Того фатального дня до служби 911 надійшов виклик, в якому повідомлялось про непритомну жінку, яка не реагує на зовнішні подразники. У розмові також йшлося, що медики виїжджають, аби надати допомогу людині, в якої передозування.

З’ясувалось, що лікарів викликав бойфренд Гайден Панеттьєрі Браян Гікерсон. Згодом також стало відомо, що чоловік намагався реанімувати акторку, ввівши їй наркан — препарат, що допомагає усунути наслідки передозування опіоїдами. Коли медики прибули на місце виклику, то констатували смерть артистки.

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До речі, днями на Браяна Гікерсона просто в барі одягнули наручники. Чоловік влаштував «п’яну сцену» та кричав про смерть Гайден Панеттьєрі.

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